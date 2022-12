El European Outdoor Film Tour recala este viernes en el Teatro Guiniguada

El European Outdoor Film Tour (EOFT) 2022, el mayor festival de montaña de Europa, aterriza en Canarias como primera parada en su gira por España con ocho documentales de máxima actualidad llegados desde tres continentes, que acercan aventuras reales, historias inspiradoras y viajes increíbles con la máxima libertad. Se proyectan este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

El confinamiento por la crisis sanitaria mundial de la covid-19 inspira dos de las piezas seleccionadas por este festival internacional, que incluye trabajos de Inglaterra, Francia, Zambia, Noruega y Estados Unidos.

En 'Bridge boys' se narra la experiencia de los británicos Tom Randall y Pete Whittaker, que en medio de la pandemia lanzaron uno de los proyectos más extraños de su carrera. El confinamiento y las restricciones de viaje obligaron a estos dos escaladores a desafiar a las alturas conquistando las grietas de las estructuras de hormigón y juntas de expansión, que pueden tener 800 metros de largo en un puente de autopista.

En la producción francesa 'Flow', las estaciones de esquí abandonadas e instalaciones cerradas por el coronavirus abren una oportunidad para el 'freerider' Sam Favret, que redescubre las montañas con una luz inusual en el invierno del 2020.

Por su parte, 'Helix', una propuesta norteamericana, acercará el día a día del piloto de velocidad Carl Weiseth y el piloto de drones Ian Rinefort, que llevarán al límite a los espectadores con altísimas dosis de adrenalina.

En el trabajo francés 'Wild waters' la kayakista extrema Nouria Newman se adentra en solitario en los valles de Ladakh (India) para una lucha cuerpo a cuerpo en sus enormes ríos, donde solo sus extraordinarias habilidades serán su seguro de vida.

Sobre ruedas y a pedales, 'Gift of the bike' acerca la historia de Gift Puteho, que tras recibir como regalo la bicicleta de supadre no pudo parar hasta hacer de ella su aliada de vida. Ganó una de sus primeras carreras en una bicicleta con frenos rotos y una ventaja de diez minutos, una primera victoria tan épica como inusual que dio comienzo a una carrera brillante que le llevará con equipos profesionales de bicicleta a las montañas de Zambia.

Sin barreras y sin límites, en 'Elevated', la escaladora sorda Sonya Wilson da una lección de vida en la naturaleza con sus talleres de escala Joshua Tree.

Buscando un paraíso para el esquí, en 'Skisick' los dos 'freeriders' Nikolai Schirmer y Celeste Pomerantz se encuentran en el archipiélago noruego temperaturas demasiado cálidas para la temporada.

La producción norteamericana 'The mirage' cuenta el largo viaje del 'ultrarunner' Timothy Olson, que se adentra en el desafío de correr el Pacific Crest Trail.