El Star Wars majorero va a Cannes

La película Han Solo: una historia de Star Wars, cuyo rodaje tuvo lugar en la isla de Fuerteventura durante los meses de abril y mayo del pasado año 2017, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes.

El estreno comercial del Spin Off de Han estaba previsto para el 25 de mayo, pero el 15 de ese mismo mes se mostrará en Cannes por primera vez.

En el trailer oficial, que apenas dura un minuto, se aprecia la isla majorera en dos momentos, donde la superproductora Disney convierte el Parque Natural de Jandía en el planeta desértico de Coriella.

No se trata de la primera vez que la saga galáctica ideada por George Lucas desembarca en el festival francés, ya que tanto Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) como Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) se exhibieron allí.

Alden Ehrenreich se encarga en esta nueva película de dar vida al rol que hizo el famoso Harrison Ford en las cintas originales de Star Wars, y estará acompañado en el reparto por Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany.

La más árida de las islas canarias se convierte, así, en plató de cine natural en el mundo y ayudará a promocionarse a nivel internacional. En estos dos últimos años ya ha acogido dos grandes superproducciones: Exodus, de Scott, que transformó la isla en el Egipto faraónico, y Aliados, de Zemeckis, llevando a la isla con Brad Pitt al Marruecos de la Segunda Guerra Mundial.

4 latas se rodará en la isla con Jean Reno

A finales de este mes de abril empezará el rodaje de la próxima película de Gerardo Olivares, 4 latas. El largometraje reunirá al francés Jean Reno, de ascendencia andaluza, y a Hovik Keuchkerian, español nacido en Líbano, en una road movie que, a su vez es comedia, basada en las propias experiencias y aventuras por África del director con sus amigos hace 30 años. La enfermedad de uno de ellos los reúne tres décadas más tarde. La filmación abarcará ocho semanas en las que se rodará principalmente en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, además de en Marruecos y en la península de Senegal. El cineasta Gerardo Olivares y el productor José María Morales forman equipo desde La gran final (2005) y tienen cuatro largometrajes en común: 14 kilómetros, sobre el drama de la inmigración africana; la exitosa Entrelobos y El Faro de las Orcas, rodada también en Fuerteventura.