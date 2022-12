La poética estructura reticular que para el tiempo

Casi como un susurro imperceptible que llama al sosiego y el relax desde la poética frente al ritmo acelerado que en muchas ocasiones nos lleva al borde del abismo. Así se presenta 'La Lentitud de las Piedras', la exposición que protagoniza el joven artista sevillano Salvador Jiménez-Donaire en la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, en su sede de la capital grancanaria.

Esta apuesta pictórica y escultórica es el resultado de su estancia durante tres meses de trabajo en la isla, fruto del programa de Residencia Artística de esta institución. «Ha sido un privilegio poder trabajar aquí y en estas condiciones tan profesionales para llevar a cabo mi proyecto discursivo. Todo el tiempo volcado en el taller con la producción de la obra, sin preocupaciones económicas», subraya el artista sobre las casi cincuenta piezas que incluye en esta exposición que abrió este miércoles sus puertas y que se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2023.

«Llegué a esta estética de manera intuitiva, pero esta temática discursiva es colectiva. Creo que esa pulsión por la velocidad es una de las claves de la experiencia contemporánea. Esta preocupación está ahí y son muchos los autores que reflexionan sobre la misma, demandando frenar y tomar distancia. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre esta misma reflexión», explica el creador nacido en Sevilla en 1994.

Salvador Jiménez-Donaire se decanta por una «estética reduccionista que asume principios minimalistas» y que es evidente en todo el conjunto.

El foco principal de la muestra son doce esculturas en alabastro azul. «Están lijadas y pulidas a mano para conseguir una superficie lisa y suave en la que después intervine con una punta seca trazando esta especie de estructura reticular, que es el elemento clave y que figura en todas las piezas, tanto las escultóricas como las pictóricas», reconoce.

También ha incluido «otras cinco piezas en alabastro rosa» de formato más pequeño, «que han sido trabajada con la misma metodología y a las que he incorporado oro fino de 23 kilates», señala Jiménez-Donaire.

«Anteponiendo al peso de la gravedad de la piedra he apostado por trabajar también en papel japonés, con la idea de aludir a ligereza y la levedad. Los he trabajado con la misma punta seca y las he teñido con pigmentos naturales, con veladuras de gesso y pigmento (extraído de piedras semipreciosas como la sodalita), y tierras volcánicas de Islandia», puntualiza.

En papel japonés

Al igual que los alabastros, combina piezas de gran formato sobre papel japonés -dos metros de alto por uno de ancho- con otras de formato medio.

Este recorrido por 'La Lentitud de las Piedras' se completa con «seis libros de artistas que llevo haciendo desde 2017». « En algunos casos tienen 176 páginas y en otros son de 48 páginas. Tienen la intención de plasmar el paso del tiempo con el trabajo pausado y minucioso», dice.

Esta propuesta ha supuesto su incursión en «un esquema cromático» novedoso dentro de su universo creativo. Al mismo también ha incorporado la escultura. «A partir de esta beca he asomado la cabeza a la escultura, ya que me considero escultor. De todos los soportes el alabastro me pareció el más pictórico, por sus vetas y transparencias», apunta quien lo trabajó durante tres meses en un taller cercano al Castillo de La Luz, sede de la Fundación Martín Chirino.