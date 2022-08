'Alcarràs', 'Cinco lobitos' y 'As bestas' inician la carrera hacia el Oscar

La actriz María Pedraza ha anunciado este jueves en la sede de la Academia de Cine en Madrid los tres títulos que optarán a representar a nuestro país en la 95 edición de los Oscar en la categoría de mejor película internacional, que antes se conocía como mejor película de habla no inglesa: 'Alcarràs', de Carla Simón, 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen. El objetivo de elegir tres largometrajes es promocional y persigue insuflar un empujón comercial en las salas y plataformas a películas ya estrenadas, salvo 'As bestas', que se verá en el Festival de San Sebastián y llegará a las salas el 11 de noviembre. El próximo 13 de septiembre se anunciará el largometraje definitivo que finalmente representará a nuestro país en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebrarán el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Los académicos han tenido que valorar 42 títulos estrenados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. Como ha señalado el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha sido un año con «un nivel especialmente alto» y eran muchas las posibles candidatas que han quedado fuera, como 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta, 'En los márgenes', de Juan Diego Botto, o 'La maternal', de Pilar Palomero. Al final, vascos, gallegos y catalanes aspiran a entrar en la 'shortlist' o preselección de 15 aspirantes al Oscar a mejor película internacional, que se anunciará el 21 de diciembre.

Carla Simón obtuvo con 'Alcarràs' un histórico Oso de Oro en Berlín, el primer gran premio de un festival internacional que consigue una directora española, con la melancólica crónica de una forma de vida agraria en trance de desaparición. Una mirada atenta al detalle y un grupo de actores no profesionales obran el milagro. La directora de 'Verano 1993' nos sumerge en un universo que conoce bien gracias a su familia, una zona de melocotoneros de Lleida que hasta ahora ha vivido de la agricultura, pero en la que los árboles están dejando paso a las placas solares.

El filme llegó a los cines el 29 de abril y fue sumando nuevas copias semana tras semana hasta convertirse en la película española con más espectadores del año. Solo el estreno en julio de 'Padre no hay más que uno 3', de Santiago Segura, le arrebató el título de cinta española más taquillera. 'Alcarràs' continúa en las salas, donde ha superado los 365.000 espectadores, y desde el 19 de agosto está disponible en las plataformas iTunes, Google Play, Movistar Plus, Vodafone, Filmin, Rakuten TV, Orange y Prime Video. El filme ha sido seleccionado para participar en más de 37 festivales de todo el mundo y próximamente se podrá ver en el New York Film Festival.

Laia Costa en 'Cinco lobitos', que arrasó en el Festival de Málaga.

Por su parte, 'Cinco lobitos', ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978), tuvo su premiere mundial en la Berlinale y arrasó en el último Festival de Málaga, donde obtuvo ocho galardones, entre ellos la Biznaga de Oro a la mejor película y guion, el premio de interpretación para Laia Costa y Susi Sánchez y el Premio del Público. La realizadora se nutre de su propia experiencia como madre de un niño de seis años para escribir y dirigir un drama sobre las desdichas de una mujer de 35 años que acaba de dar a luz (Laia Costa) y descubre que la maternidad no es lo que esperaba. Con un padre de la criatura ausente por cuestiones de trabajo (Mikel Bustamante), la protagonista abandona Madrid y regresa al pueblo de la costa vasca donde creció para vivir temporalmente en casa de sus aitas (Susi Sánchez y Ramón Barea). Deberá entonces cuidar de su bebé, pero también de sus padres. La película ha tenido más de 120.000 espectadores en los cines y está a punto de salir en plataformas.

Rodrigo Sorogoyen en el rodaje de 'As bestas'.

Finalmente, 'As bestas' tuvo su premiere en el Festival de Cannes y ha sido preseleccionada para la 35 edición de los Premios del Cine Europeo. El director de 'El reino' y 'Que dios nos perdone' ha rodado en espacios rurales de El Bierzo y Galicia un tenso thriller protagonizado por una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos hará que la tensión crezca hasta alcanzar un punto de no retorno. Marina Foïs, Denis Ménochet y Luis Zahera protagonizan un filme estrenado ya en Francia con excelentes críticas y que se inspira en un crimen real acaecido en un pueblo de Orense en 2010, en el que un holandés que se había instalado para fundar un ideal de vida ecológica murió asesinado a tiros. El año pasado la candidatura española recayó en 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, que no consiguió entrar en las cinco finalistas de los Oscar.