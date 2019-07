Las aplicaciones de moda de este verano

Aunque no tenga aplicación para móviles, después del boom de FaceApp llega de la mano de IBM Watson AI Lab del MIT, Al Portraits. Una página web que convierte tus propios selfies en obras de arte. También tienen en cuenta el fondo que rodea a la persona. En esta ocasión, explican que no utilizarán los datos para espiar, sino que se eliminarán «inmediatamente».

Ahorrar dinero en los viajes ya no será un problema. Esta aplicación predice si los precios de los vuelos subirán o bajarán. Acceder a ella te posibilitará estar a tan solo una notificación de poder reservar y comprar los vuelos en el mejor momento.

6. Google Keep

Una aplicación para todo el año. Ideal para no olvidar nada antes de coger las maletas e irse de vacaciones. Google Keep ofrece la posibilidad de crear notas y listas para no olvidarte de nada. Todas las puedes compartir con otros usuarios y editar. Asimismo, ofrece la posibilidad de transcribir una nota de voz.