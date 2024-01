El carnaval, condicionado a que «no se produzcan molestias por ruido»

La celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria fue autorizada con los informes favorables condicionados de Protección Civil y la Policía Local, y bajo dos condiciones básicas: «que no se produzcan molestias por ruidos durante el desarrollo del mismo a los vecinos, o se perturbe gravemente la paz ciudadana o seguridad».

Si los agentes de la Policía Local, a través de un informe específico, detectaran que no se cumple alguna o las dos condiciones expresas impuestas al carnaval, «podrá ordenarse de inmediato el cese y paralización del evento».

Así consta en la resolución firmada por la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, por la que se aprueban los actos incluidos en el carnaval a celebrar en el recinto portuario. La aprobación se produce el 26 de enero, un día después del inicio de la fiesta.

AFOROS La previsión máxima de afluencia a los actos es de 12.000 personas Está fijada para el carnaval en familia del martes de carnaval. Para la gala drag y el concierto de Manuel Turizo se esperan 10.400 personas. No se cuenta la cabalgata.

En la resolución municipal no se hace solo mención al ruido y la seguridad, sino que también se deja claro que no debe generarse problemas de accesibilidad en La Isleta. «La acciones a adoptar serán compatibles con aquellas medidas de tráfico y seguridad vial u otras que sean necesarias para que los vecinos no se vean perjudicados en lo que respecta a condiciones de accesibilidad de servicios de emergencias, acceso a garajes privados y transitabilidad de las vías», se detalla en el documento firmado por Inmaculada Medina.

Los tres asuntos que condicionan la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria son, precisamente, los que articulan las quejas de los vecinos que han anunciado el inicio de una batalla legal contra la celebración de los carnavales en la parte baja de La Isleta. Los atascos de tráfico que sufrió el interior del barrio en el primer día de la fiesta -aunque en el resto de jornadas el tráfico ha transcurrido hasta ahora sin mayores dificultades-, las quejas por ruido de algunos vecinos de la Junta de Obras y del entorno de Manuel Becerra y la primera pelea son argumentos esgrimidos por los ciudadanos que mantienen su campaña de recogida de apoyos contra la fiesta. Y son también elementos que han servido de base a las demandas presentadas por residentes de otras partes de la ciudad (Santa Catalina y Vegueta) que han acabado con la prohibición de celebrar los carnavales en sus respectivos entornos. En el caso de Santa Catalina fue lo referido a los mogollones del parque blanco; y en el de Vegueta, a la celebración del carnaval de día en el entorno de la calle Pelota.

Informes de Protección Civil y Policía Local

El expediente viene acompañado de los informes sobre el recinto del carnaval, firmados por la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos, y el responsable de Protección Civil, Daniel Barrera Tavío. Ambos fueron firmados el 25 de enero a mediodía, horas antes del inicio oficial del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con la lectura del pregón.

El informe policial determina que los seis puntos exigidos para la autorización de espectáculos públicos se cumplen sin problema: tener seguro de responsabilidad civil, disponer de salidas de emergencia, control de accesos, servicio sanitario, el plan de tráfico y la memoria de seguridad.

En cuanto a la evaluación que realiza Protección Civil, también se resuelve de manera favorable y condicionada a la existencia de vías de evacuación (hay ocho con una capacidad para dar salida a 25.164 personas), a la distribución de extintores, a la integración del plan de seguridad en el Plan de Emergencias Municipal, a la definición de los aforos de los principales actos y al compromiso de que exista un control del mismo en todas aquellas actividades en las que se estime que la asistencia superará las mil personas.