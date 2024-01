El Ayuntamiento dice que se ha tenido en cuenta las necesidades de La Isleta en el carnaval

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de enero 2024, 15:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital grancanaria, Josué Íñiguez, defendió este viernes el dispositivo de tráfico y seguridad que se ha montado en La Isleta como consecuencia de la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque en su intervención plenaria no hizo mención a los atascos que se extendieron por las calles interiores de La Isleta, el edil explicó que «se ha tenido en cuenta las necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos de La Isleta, de los que están a favor de que vuelva el carnaval y también de los que no lo quieren. Incorporamos incluso las opiniones de los que no les gusta, garantizando que cuando los ciudadanos vayan a disfrutar, contarán con el abrigo de los recursos públicos que cuidan y vigilan para que todo vaya bien y dar respuesta si algo sale mal».

Íñiguez detalló que el polan de movilidad y seguridad tuvo como objetivo que «La Isleta siempre estuviera comunicada» gracias a «un proceso dialogado con los vecinos, e incorporando sus opiniones y sensaciones al plan». E indicó que eso se consiguió dejando abierto el paso por Belén María cuando estaba cerrado el de Pérez Muñoz, y alrevés. En este sentido, dijo que la organización del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en La Isleta tenía dos fechas rojas: la de este jueves, con el desfile anunciador y el pregón, ya que obligaba a cerrar Juan Rejón, Albareda y Belén María, en diferentes momentos; y la del lunes de carnaval, pues puede alterar la circulación de mercancías y personas que utilizan la urbanización industrial El Sebadal. En todo caso, aseguró que se trata de un sistema adaptativo. «Está vivo a la realidad que nos dice el carnaval», sentenció. Como ejemplo de ello, hizo referencia al hecho de que la salida de Belén María se reactivó a las 21.15 horas. NO cuenta aquí la salida del Sebadal a Belén María, que a medianoche seguía cerrada. Íñiguez también lanzó un mensaje de tranquilidad a los residentes de La Isleta al decirles que, en caso de urgencia, al dispositivo sanitario habitual se sumará el del carnaval. E indicó que se han diseñado vías prioritarias segregadas solo para emergencias, como la salida por el centro de salud o la propia Belén María, aun cuando la glorieta esté cerrada para el tráfico particular. Aseguró que estos itinerarios permiten la evacuación rápida de unas 19.000 personas, más del doble de lo que permite albergar el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en la parcela del Puerto. «Los ciudadanos pueden estar tranquilos, no se deja nada a la improvisación», sentenció. Sus palabras no tranquilizaron a los grupos de la oposición. El concejal de Vox Rafael de Juan Miñón, que fue quien solicitó la comparecencia de Josué Íñiguez, aseguró que «el atasco fue monumental». Y añadió que esperaba que «este carnaval llegue a buen término y no haya emergencia que produzca un grave problema para las personas que viven esta fiesta tan nuestra. Estoy por carnaval seguro y que no produzca problemas a los ciudadanos de La Isleta». Tampoco convencieron las explicaciones al portavoz de Coalición Canaria, David Suárez. «El desarrollo de ayer fue catastrófico», expuso, «la realidad es la que dicen los vecinos de La Isleta». Cree que los «días rojos» o problemáticos para la movilidad durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se limitarán a dos porque «Pérez Muñoz es insuficiente para poder entrar en el barrio». Por eso, solicitó al grupo de gobierno que convocara una junta de seguridad para revisar el dispositivo de seguridad. «Lo que pasó este jueves no tenía que haber sucedido», dijo en relación a los atascos. Noticia relacionada El carnaval convierte La Isleta en un laberinto y atasca sus calles interiores Javier Darriba

