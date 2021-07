«He vendido 8.000 kilos de sandía en tres días, ha sido una locura»

El joven agricultor lagunero de 26 años todavía sigue asimilando la repercusión que ha tenido el éxito de su vídeo en el que pedía la colaboración de la población canaria para vender 8.000 kilos de sandía que había producido en su finca de Tejina. «Recibí cientos de llamadas en muy pocas horas, la gente se volcó conmigo y ha sido una locura», confiesa Sergio Rodríguez tras lograr vender en tiempo récord tantos kilos de una de las frutas estrella del verano.

Todo comenzó con un vídeo que compartió en sus redes sociales, que poco a poco se fue compartiendo hasta convertirse en un auténcio fenómeno viral. Tal y como adelantó este periódico, el joven agricultor estaba preocupado y decepcionado por no poder vender un producto de tanta calidad. «La gente prefiere la sandía de la península y de Marruecos», se lamentaba Sergio en ese llamamiento desesperado.

Lo que no se esperaba el joven lagunero es que esa petición se convirtiera en un asunto de Estado en Canarias. Tras la publicación de su noticia, compartida de manera masiva, las llamadas no se hicieron esperar. «No pude atender todas las llamadas y mensajes porque estaba trabajando. Una farmacia me pidió 250 kilos para regalar a sus clientes, pero el resto de la gente se acercó a la futería y estuvieron haciendo colas durante horas», señala Sergio, propietario de Frutas y Verduras Nito, en Tejina. Por allí, este fin de semana desfilaron cientos de vecinos de todos puntos de la isla para mostar su solidaridad con el producto canario.

«Muchos agricultores de la zona se pusieron en contacto con nosotros para que les ayudásemos a vender su producción. Y así va a ser, en esto tenemos que estar unidos».

Una de las personas que se solidarizó con Sergio Rodríguez y con el sector primario fue el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que compartió la noticia adelantada por este periódico en sus redes y también pidió poner en valor el sector primario canario. «Es muy importante apostar por productores de nuestra tierra, y el ejemplo de este joven lagunero es muy importante. Tiene que servir de ejemplo para poner en valor la importancia del consumo local, de cercanía, que además es de la máxima calidad».

Colas este fin de semana para comprar en la frutería de Sergio. / C7

Ahora, pasada la resaca del éxito del llamamiento, este lagunero no entiende de descanso. Volverá a madrugar a diario para trabajar la tierra, uno de los oficios más duros, pero muy reconfortantes. Está convencido que lo que ha pasado servirá para concienciar sobre la importancia del consumo local, porque de él depende multitud de familias que trabajan de manera incansable para que la población pueda tener en casa productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y que generan economía circular.