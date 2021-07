Un joven agricultor canario pide ayuda para no tirar 8.000 kilos de sandía Sergio Rodríguez, agricultor lagunero de 26 años, pide colaboración a la población para que compre su producto, de la máxima calidad, que ha bajado considerablemente de precio para no acabar en la basura.

La zona de Tejina, en La Laguna, es el motor agrícola del municipio y uno de los más importantes de la isla. Allí, multitud de agricultores trabajan de sol a sol para ofrecer productos de la máxima calidad, de cercanía, del ya tan mencionado kilómetro cero.

Uno de ellos es un joven, Sergio Rodríguez Gutiérrez, que con tan solo 26 años ya está trabajando la tierra desde hace cinco años, en una renovación generacional vital para un oficio que necesita juventud como el comer. Su negocio, Frutas y Verduras Nito, es un pequeño comercio familiar de Tejina que no puede manejar cantidades muy grandes porque se estropea, ya que «la sandía no es como una calabaza, no aguanta tanto». Este joven agricultor lanzó un llamamiento a la población a través de un vídeo ante un problema que no es baladí, pues afecta a multitud de productores y de trabajadores del sector primario.

«Pido apoyo para ver si este vídeo llega a muchas personas. Hoy mismo terminamos de sacar como 7.000 o 8.000 kilos de sandía de la tierra, y ya he estado hablando con mayoristas a ver si la podemos echar, porque es demasiada cantidad para la futería», aclara Sergio, que se lamenta porque «no hay manera, la gente prefiere ahora mismo la sandía de la península y la de Marruecos. Es triste que el producto canario se quede sin vender porque la gente se quede con el de fuera». La sandía la ha puesto a 65 céntimos, «un precio razonable para mí y para el consumidor. Compite con las sandías de supermercado, pero creo que es un precio justo para mí y para ustedes. Seguro que cuando la prueben, repiten».

Las sandías de la tierra de Sergio.

El vídeo, que se ha compartido de manera masiva, ha surtido el efecto deseado. Sergio Rodríguez confiesa que no se esperaba el éxito, pero que gracias a él, «estamos recibiendo muchos pedidos y mucha gente está viniendo a comprar. Una farmacia, por ejemplo, me encargó 250 kilos de sandía para regalar a sus clientes y apoyar el producto local », sentencia orgulloso.