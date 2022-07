El sector audiovisual condena el fraude en las audiencias

El sector de la producción audiovisual de las islas, representado por la Plataforma de la Tele, ha remitido a Televisión Pública Canaria un escrito en el muestra su «preocupación» por la posible adulteración de las cifras de audiencias de algunos programas. Según avanzó esta semana el periódico digital Canarias Ahora, la empresa Kantar habría detectado en los programas de la productora Etiazul, administrada por Pedro Guerra, una diferencia notable entre la audiencia lineal y la global, fruto de una cifra aparentemente distorsionada de 'invitados' que estarían viendo esos programas.

La Asociación La Plataforma señala que ese presunto fraude «ataca la honorabilidad, la capacidad de trabajo y la competencia del sector y puede poner en entredicho a todo el tejido económico y laboral, tanto de la parte pública y privada que desarrolla su actividad en el entorno de la Televisión Pública».

«Hemos caminado mucho», agrega, «para demostrar a la sociedad canaria la indiscutible necesidad del servicio que la televisión pública ofrece, para que unos hechos como estos empañen el buen hacer de las empresas y los centenares de profesionales que lo componen y cuya profesionalidad ha sido reconocido nacional e internacionalmente en los últimos tiempos».

Por todo ello, el sector solicita a la tele canaria, que tiene como administrador único a Francisco Moreno: «1. Que la cadena tenga a bien comunicarnos e informarnos de los pasos y resultados que están obteniendo en el curso de este procedimiento. 2. Que a partir de hoy, las audiencias facilitadas por la cadena tengan las dos mediciones: la lineal sin invitados y la final con invitados. 3. Que se comience a valorar la creación de un registro de empresas de producción televisiva con categorías como año de creación, trayectoria en las disciplinas de contenidos televisivos, inversión, etc. 4. Crear, por fin, una comisión entre la Televisión y el sector industrial especializado en televisión para debatir y proponer a los agentes políticos un proyecto de ley que sea real, profesional y útil, que garantice el buen funcionamiento y finalidad del servicio televisivo, no desde la teoría sino desde la realidad social, política, laboral, empresarial e industrial canaria».

Francisco Moreno asegura que si existe alguna anomalía respecto a la medición de audiencias «la vamos a denunciar»

La misiva, firmada por Santiago Falcón como presidente de La Plataforma de La Tele, hace hincapié en que «la industria audiovisual televisiva canaria es madura, con más de 23 años de existencia, con lo que las presuntas estrategias empresariales, como las denunciadas recientemente en los medios de comunicación, no nos representan».

La cuestión del supuesto fraude en las audiencias salió a relucir en la comisión de RTVC en el Parlamento, en la que intervenía Francisco Moreno. El asunto fue expuesto por el diputado José Alberto Díaz Estébanez, de CC, y la parlamentaria también afín a CC Vidina Espino, ambos con un argumentario a favor de Pedro Guerra. Según dijo el administrador de RTVC, continúa la auditoría abierta respecto a posibles desajustes en la medición de audiencias porque, tanto si le beneficia como si le perjudica, el ente busca la limpieza en este ámbito y si existe alguna anomalía «la vamos a denunciar».

Moreno indicó que abril no fue el mejor mes en cuanto a la audiencia obtenida, con un 5,2 de cuota de pantalla porque «el mundo tenía los ojos puestos en lo que ocurría en Ucrania». Ello llevó a RTVC a perder el tercer puesto de audiencia que tenía de manera continuada durante un año, y que volvió a recuperar en junio. Abril fue un mes «muy anómalo» en cuanto al consumo de televisión en Canarias con una alteración en los patrones de consumo tradicional que revelaron un inusual crecimiento en la televisión de pago en Las Palmas y no en Santa Cruz, pese a los similares niveles de renta, y que arrojaron datos de audiencia muy diferentes entre provincias, explicó Moreno.

Esta situación provocó «mucho desconcierto» y por ello, el 27 de abril se produjo «una larga reunión» con la empresa encargada de la medición de audiencias, y se pidió realizar una auditoría de toda la muestra que incluyese el comportamiento de la variable «invitados». Ello se debía a que se estaba generando una controversia respecto a la diferencia de datos de medición sobre la audiencia de un mismo programa «con invitados» y «sin invitados» en los audímetros.

Esta auditoría continúa a día de hoy «porque no hay nadie más interesado que nosotros en que el termómetro no esté equivocado y estamos intentando que se corrija ese desajuste», precisó Francisco Moreno, quien puntualizó que la programación de RTVC no se hace sólo pensando en audiencia cuantitativa, sino en un servicio público de «calidad y utilidad». Agregó que «la audiencia importa y por ello hay un diálogo permanente con el medidor de este parámetro pero también importa la calidad», dijo.