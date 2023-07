«Tenemos la responsabilidad de que Gran Canaria recupere el liderazgo»

En mayo se presentó a las elecciones locales y el pacto en Telde lo hizo vicealcalde. Este mes concurrió al Senado por Gran Canaria y revalidó el escaño. Ahora, Sergio Ramos (Telde, 1983) hace balance de este último proceso electoral y también de lo que ha encontrado al entrar a gobernar Telde.

-¿Cómo definiría el resultado de las elecciones del 23-J para el PP? ¿Una amarga victoria?

-Estamos acostumbrados siempre a grandes mayorías y solo se dice que alguien ha ganado unas elecciones cuando hay una gran mayoría, pero aquí es claro y nítido que Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones generales y sería la primera vez en España en toda la democracia que el que gana las elecciones no es el próximo presidente del Gobierno. Es evidente que esperábamos un resultado con una mayoría más amplia, pero le toca, y tiene la responsabilidad de formar gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Superamos con creces a la segunda fuerza y, por tanto, espero que el Partido Socialista y las demás fuerzas le dejen formar gobierno.

-¿Eso mismo no se puede aplicar también a la política canaria? ¿Ángel Víctor Torres también podría decir que le toca gobernar?

-Eso habría, en todo caso, que preguntárselo a Fernando Clavijo, que fue quien decidió tomar la iniciativa de formar un Gobierno alternativo porque existía una mayoría para eso. Llamó a Manuel Domínguez y se formó el Gobierno. Además, la historia de Canarias es muy diferente a la historia de España en cuanto a la formación de gobiernos. No son comparables las situaciones.

-En estas elecciones generales usted se volvió a presentar al Senado y ha sido reelegido. Pero ya era vicealcalde de Telde. ¿De verdad son compatibles los dos cargos?

-Son absolutamente compatibles, lo permite la ley y así está estipulado. De hecho, si se va al arco parlamentario en el Senado, un elevado porcentaje de los senadores son alcaldes, vicealcaldes o concejales de gobierno. Es una buena noticia que en la cámara territorial del país estén representados los municipios, porque es una manera de poder llevar los problemas reales. En estos cuatro años como senador, humildemente he municipalizado el Senado llevando problemas de los 21 municipios de Gran Canaria y ahora, y me lo van a permitir los otros municipios, también llevaré muchos problemas que tiene la ciudad de Telde, porque al ser su vicealcalde tengo que estar un poco más comprometido con mis vecinos. Dice mucha gente que eso me va a exigir mucho tiempo en Madrid, pero lo que no saben es que yo he cambiado toda mi vida para ser vicealcalde de Telde. Evidentemente hay dos plenos en el Senado al mes y acudiré para defender los intereses de Telde y de toda Gran Canaria.

-¿Pero va a ser un senador solo para los teldenses?

-Eso creo que lo fue más Pepe Macías que yo, pero si se me va a comparar con Pepe Macías, para mí será todo un orgullo, porque es un referente en la isla de Gran Canaria y eso significará que estaré haciendo mi trabajo. Creo que Gran Canaria necesita de liderazgos fuertes, renovados, y creo que necesario más que nunca que Gran Canaria tenga el peso que se le ha quitado, que Gran Canaria vuelva a tener el esplendor que tuvo, que no lo tiene, y que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha dejado caer. Esta nueva generación de la que formo parte tiene la responsabilidad de que Gran Canaria recupere ese liderazgo, ese estatus que nunca debió haber perdido.

-¿En qué medida un Gobierno canario con CC y PP puede ayudar a un Ayuntamiento como el de Telde, donde también está el PP?

-En todo. Y en todo porque la primera llamada que hice la semana pasada fue al consejero de Educación, Poli Suárez, al que tengo no solo un aprecio personal sino también político, porque creo que ha salido del municipalismo y le tengo gran respeto a la gente que sale de ese espacio y ahora están en otros ámbitos, como el Gobierno. Es el caso también de Manuel Domínguez, que fue alcalde de Los Realejos, y por tanto estamos hablando de gente que entiende el municipalismo y hacen en el Gobierno una forma de hacer política diferente. Esa llamada fue a Poli Suárez y él estuvo esta semana en las escuelas infantiles de Telde comprometiéndose a más financiación: eso es compromiso. Que ahora esté el PP gobernando para Telde es una oportunidad porque, y permítame la expresión, yo soy muy pesado [sonrisas].

-¿Qué Ayuntamiento se ha encontrado en Telde y qué estado de la ciudad?

-Lo dije en campaña: la situación de Telde era catatónica y lo único que prometíamos era cambiar la ciudad y llevar a cabo todo lo que estaba a medias. Por eso elegí unas áreas que me permitieran ese objetivo: Vías y Obras, la empresa pública Fomentas, Contratación... Nos hemos encontrado con una situación de mucho déficit de personal, con los funcionarios ahogados de trabajo y ya se está trabajando para resolverlo. También nos hemos encontrado con cosas como que se había presentado un plan de asfaltado de la ciudad con casi 4 millones de euros y cuando pido los primeros papeles, veo que solo están licitados 575.000 euros. Por tanto, creo que se ha engañado a los ciudadanos de Telde a manos llenas y lo que prometemos es decir la verdad y resolver todo lo que estaba abandonado, como el aparcamiento de San Gregorio.

-¿Qué espera del Cabildo de Gran Canaria?

-Todos los teldenses somos merecedores de una ciudad de primera división, pero no podremos serlo sin el Cabildo de Gran Canaria. Lo que le pido al presidente del Cabildo es lealtad institucional y que, aunque no seamos del mismo partido, dejemos de lado los sectarismos para ponernos a trabajar. Porque los ciudadanos de Telde también pagan impuestos al Cabildo y merecen tener unos servicios en condiciones. La ciudad de Telde lleva ocho años abandonada a su suerte y eso también es responsabilidad del Cabildo, porque tengo recordar que la señora Carmen Hernández y el señor Antonio Morales son de Nueva Canarias. Bastaba con que se llamasen y se hubiesen puesto de acuerdo para resolver lo que necesitaba la ciudad. Yo sí haré esas llamadas: si me atienden, bien; si me atienden mal, pues mal.

-Mencionaba antes la necesidad de liderazgos. El PP grancanario vive una situación de interinidad, con una gestora. ¿Hasta cuándo y qué hoja de ruta cree que debe adoptar el partido?

-Efectivamente estamos en una gestora desde que se nombró a Miguel Jorge, que es un grandísimo compañero, al que tengo un enorme respeto y con una gran capacidad de trabajo, del que también he aprendido mucho. El proceso para que se ponga fin a la gestora pasa por un congreso insular pero ese proceso no está abierto y, por tanto, le corresponde a la dirección regional abrirlo y más concretamente al presidente de nuestro partido, Manuel Domínguez.

-Cuando llegue ese momento, ¿se presentará usted a la presidencia del PP grancanario?

-No se ha abierto ese proceso de momento y cuando se abra, será cuando yo me pronuncie con toda la lealtad al partido.