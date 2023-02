Marcos Antonio Navarro: «Pueden creerme o no, pero cuando digo algo es que está acreditado»

El intermediario al que los investigadores consideran pieza clave en este caso Mediador habla sin tapujos. Alega que pagará por lo que hizo, pero que no lo hizo solo.

-¿Se considera un corrupto?

-No sería la palabra exacta... me considero una persona contaminada, porque llamarme a mí mismo corrupto, sería de idiotas.

-¿Por qué o por quién?

-Por dejarme llevar, por la emoción, por el vicio, la intriga... por un mundo oscuro en el que estaba metido. Tengo ahora muy claro que he tomado la decisión correcta ya que esto no lo provoqué yo, ha surgido, y si le vale de algo, ¿ustedes creen que cualquier persona normal en este mundo entrega unos móviles para que se le incrimine en varios delitos? He escuchado por ahí a gente diciendo que me había chivado. ¿Pero cómo yo me voy a incriminar?

-¿Y cómo explica el hecho de que usted se tire a una piscina sabiendo que no hay agua al entregar unos teléfonos que contienen información que le pueden conducir hasta una prisión?

-Mire, yo no he entregado ningún teléfono. La situación fue clara, me denunció falsamente el director general de Deportes del Cabildo tinerfeño, Ángel Pérez, y nadie entregó nada. Al letrado que tenía en aquel momento, Plácido Alonso Peña Fumero, no se le ocurrió otra cosa que decirle a los investigadores que no podía darles mi teléfono porque tenía información confidencial del Gobierno de Canarias. ¿Qué cree que pasó? Pues que sobre la marcha cogieron mis teléfonos. Otros han dicho que lo hice para salvarme el culo, pero es una estupidez ya que estoy pringado hasta las trancas, no puedo negar lo que está ahí, es imposible, no puedo decir nada. Está todo acreditado.

-Habla de emoción, vicio, intriga, un mundo oscuro... ¿Por qué ahora el ciudadano debería creerle y dudar de otras personas que han negado los hechos?

-No busco que me crean ni incriminar a nadie, yo pagaré por mis hechos pero sí quiero dejar claro el porqué de las cosas. No me estoy inculpando de nada, no quiero represalias ni dar pena, no, no. Pero ya que otras personas se han encargado de ponerme en el filo del cuchillo, pues hablo. No soy político, soy una persona de la calle, y no voy a permitir que me pongan a la altura de un diputado del Congreso o un director general, soy un buscavidas y ya está. Pueden creerme o no, hay un sumario y cuando digo algo es que está acreditado.

-¿Ha intentado comprar su silencio durante todo este tiempo?

-Sinceramente no y que no lo intenten. ¿Qué van a comprar? ¿Qué significa comprar mi silencio? Quiero dejar claro que cometí unos actos de los que soy responsable pero, un momento... ¿Quien comete el delito, quien entrega o quién recoge? Ahora mismo considero que puedo sentarme delante de cualquier canario y mirarle a los ojos porque no me he quedado un céntimo de ellos. ¿Otras personas podrían hacer lo mismo? Hoy -por ayer viernes- me encontré al presidente del Gobierno Ángel Víctor Torres diciendo que no sabía nada de todo esto. Volvemos a lo mismo, ¿cómo puede tener la seguridad de que no sabía nada?

-¿Podría cuantificar cuánto dinero B llegó a manejar?

-Perdone la broma, pero no fue en B, es que manejé el abecedario completo, de la a a la zeta. Si cuantificamos, necesitaríamos todo el abecedario. Si tiene 27 letras y tocaba a 5.000 euros cada una, me quedaría corto, se lo aseguro. Sé que no es para reírse, pero me come el remordimiento de conciencia de todo lo que hemos hecho. Y me podría preguntar usted si antes no sentía lo mismo, es cierto, pero estaba en una rueda de fuego continua y saltaba constantemente para no quemarme. Pero sí quiero recalcar que no entiendo como siguen diciendo que me he entregado a la Justicia... ¿para que me metan 20 años en la cárcel? ¡Hombre!

-La investigación habla, hasta este momento, de hechos ocurridos en 2021 y 2022 pero, ¿practicaron actividades corruptas antes de esas fechas?

-Claro que antes de 2021 también, claro. ¿me entiende?

-Consta en el sumario que usted controlaba dos ministerios. ¿A cuáles se refería?

-(Sonríe) No me he leído el sumario, pero lo tengo todo en mi cabeza ya que es muy grande. Aún así, permítame que me reserve contestar a esa pregunta. Qué casualidad que para cualquier tema normal se personan todos los partidos políticos y en este caso, de este calibre, el mayor de corrupción de toda Canarias por encima del que tuvieron Casimiro Curbelo, Cazorla en Fuerteventura, Reverón en Arona... pues aquí asombrosamente no se persona ningún partido de relevancia. Estamos a las puertas de las elecciones y pueden ya estar pactando lo que puede suceder, ¿cómo se entiende eso?

-Pues respóndame o, ¿es que acaso las redes de esta presunta trama corrupta se extienden más allá del Partido Socialista?

-Yo no lo voy a decir, pero es extraño que los grandes partidos no se personen en esta causa. ¿Será que hay algo de ellos? ¿Habrá algo de Mena en Arona, de La Laguna, de Güímar, de Gáldar? Es que no sé, no termino de entenderlo.

-Antes mencionó al presidente Torres, que manifestó que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en este caso Mediador. Por contra, usted insiste en que sí. ¿Tiene pruebas?

-No tengo que aportar ninguna prueba, están las pruebas que están y otras que faltan. Yo tengo mi opinión personal. ¿Lo sabía? Le respondo que sí y si lo hago de forma tan rotunda, es por algo. El presupuesto del presidente al lado del mío, no se puede comparar. Torres hoy negaba la mayor, que no sabía nada, pero le vuelvo a repetir: miente Ángel Víctor, miente usted. También miente la consejera de Ganadería [Alicia Vanoostende], todos mienten y sé por qué lo digo.

-Vanoostende dijo que usted no tenía ni despacho ni nada...

-¿Ha visto mis fotos en la consejería, con su director general y su ayudante? No cualquier persona entra en la consejería y se saca fotos en los despachos y en la cocina, eso se lo aseguro yo.

-Habló de fiestas con diputados socialistas, ¿quiénes eran?

-Esa fiesta específica fue una cena pagada por un empresario del sector fotovoltaico [Raúl Gómez Rojo] también investigado en el que se habló de placas solares. Fue una cena en donde se habló de ese asunto.

-¿Se llegó a cerrar algún negocio en esa cita?

-No lo sé porque dese cuenta que mi labor era introducirlos y luego me marchaba.

-Otro de los aspectos importantes de la causa es cuando usted dice en una conversación «eso es para dárselo al de Sanidad», en referencia a 5.000 euros. ¿A quién se refiere concretamente de esa consejería?

-Con todo el respeto del mundo, no puedo decirlo... ¿Le parece poco lo que tengo encima como para meterme más? De momento eso no lo voy a tocar, pero si está en el sumario y aparece una frase que dice que se lo den al de Sanidad, ¿qué más puedo añadir?

-En la causa sí aparecen conversaciones y fotos junto al exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. ¿Qué tiene que ver él en este caso?

-Prefiero no pronunciarme en este asunto.

-Y el general del Seprona, Antonio Tocón, ¿qué hizo?

-Me parece que lo conocí, pero fue un empresario de la causa, el señor de los drones, el presumió de tener una buena relación con este general. Me envió una foto con él y una carta de recomendación que le hizo el general para hacer negocios con su empresa.

-Juan Bernardo Fuentes insistió en su inocencia a la salida de los juzgados...

-Fue lo que me dio fuerza para dar la cara ya, enfrentarme al toro y decir quién era yo y lo que había hecho. Que cometí mis actos pagaré por ellos. Pero, ¿cómo se le ocurre a un diputado del Congreso decir que tiene la conciencia limpia? ¿Si un día estaba votando en contra de la prostitución y esa misma noche se estaba yendo con tres? Es imposible que la tenga limpia. Yo, al menos, reconozco que no la tengo.

-Con lo que resta de la investigación, ¿teme que salgan a la luz muchos más asuntos que le incriminen?

-Ante todo, quiero dejar claro que yo nunca he dicho que haya más piezas secretas en esta causa o haya filtrado nada. Yo sé a lo que me enfrento y estoy preparado para hacer frente a la pena que me toque por mis actos. Aquí no vale el Pacto de las Flores o el pacto del silencio, aquí cada uno cogió un camino, y que todos corran con su suerte. Yo sé cuál es la mía. Claro que me veo en prisión, es lógico, faltaba más, ya que soy responsable de ciertas cosas, no de todas, y no puedo pretender tapar el sol con un dedo.