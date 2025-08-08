Primera alerta máxima por calor en toda Canarias a la vez El riesgo de incendios se centra en Gran Canaria y las islas occidentales. Se pide a la población que extreme la precaución para evitar situaciones de riesgo, tanto para la salud como para impedir incendios

Es la primera vez que el Gobierno de Canarias activa la situación de alerta máxima simultánea por motivos de altas temperaturas en toda la comunidad autónoma. Sumado a la máxima precaución por incendios forestales en las dos islas centrales y las 3 occidentales. La Aemet activa un aviso rojo en Gran Canaria a partir del sábado, y se amplia a las islas orientales y a Tenerife a partir del próximo domingo.

Tal y como ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las islas alcanzarán temperaturas de 40 grados, que se van a superar en algunas zonas de interior.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar riesgos tales como el ejercicio físico de intensidad en las horas centrales del día. Se aconseja beber agua, buscar sombra y tener en cuenta la situación de personas vulnerables.

Respecto a las actividades programadas, los Cabildos y Ayuntamientos están cooperando para evitar poner en situación de riesgo a las personas que concurran a las mismas, así como para evitar posibles incendios. Las actividades se podrán ver suspendidas, limitadas por circulación en zona de riesgo forestal o reprogramadas a franjas horarias de menos incidencias de altas temperaturas.

La ola de calor se extenderá hasta la próxima semana

Sobre el avance de las temperaturas durante la semana, la responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del 112, Vicky Palma, ha adelantado que se va a superar los 40 grados este sábado en Gran Canaria. Y el domingo en zonas de interior en Lanzarote y Fuerteventura. «Es la primera vez que se activa el plan por metereología adversa en situación por alerta máxima en todo el archipiélago», puntualiza Palma.

Gran Canaria tiene aviso rojo por temperaturas máximas, que se extenderá a Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote este domingo. El resto de las islas, permanece en aviso naranja, oscilando entre los 37 y 40 grados.

«Las noches van a refrescar, pero no a valores normales. Hay zonas de las islas donde se superarán los 30 grados, además de bajar la humedad, lo que supone un alto riesgo de incendios forestales», advierte Palma.

Campaña incendios forestales

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha recordado que la campaña de incendios forestales cuenta con más de 2.000 efectivos vinculados a brigadas de extinción que participan en materia de seguridad, más de 200 vehículos y 19 medios aéreos.

«Para la ciudadanía que tenga viviendas en zonas de riesgo, pedimos quitar todo lo infamable como ramas, hojas o bombonas de alrededor», avisa la jefa del servicio de protección civil, Rosa Rodríguez. «Si tenemos que salir ante un incendio, hay que cerrar todas las llaves de luz y gas, además de tener preparado un kit de emergencia por si tenemos que estar días fuera de casa», concluye.

Para finalizar, se ruega a los ciudadanos avisar al 112 si se avista humo o indicios de riesgo de incendio forestal.