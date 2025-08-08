Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe
Tribuna libre

¿Hasta qué punto conocemos la relación entre el cambio climático y las olas de calor?

Ricardo García-Herrera; Bernat Jiménez Esteve; David Barriopedro Cepero

Catedrático de Física de la Atmósfera. Expresidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Universidad Complutense de Madrid; Investigador Postdoctoral, Meteorologia y Clima, Instituto de Geociencias (IGEO - CSIC - UCM); Científico Titular CSIC, Instituto de Geociencias (IGEO - CSIC - UCM)

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:16

Cada vez que ocurre una ola de calor, una inundación o una sequía, surge la misma pregunta: ¿es culpa del cambio climático? La ciencia de ... la atribución intenta responder esa pregunta, analizando cuánto ha influido el calentamiento global en un fenómeno específico. No se trata de afirmar que el cambio climático es el causante, sino de estimar cuánto más probable o más intenso se ha vuelto por las actividades humanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  4. 4 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  5. 5 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión
  8. 8 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  9. 9 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  10. 10 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Hasta qué punto conocemos la relación entre el cambio climático y las olas de calor?

¿Hasta qué punto conocemos la relación entre el cambio climático y las olas de calor?