Top 15 canciones para sobrellevar esta ola de calor

Paula Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 12:03 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

Cuando el termómetro se dispara y el calor se vuelve insoportable, no hay mejor forma de relajarse que dejando que la música le transporte a otro lugar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de la ola de calor que se avecina, especialmente en medianías y zonas altas de la isla, llegando incluso a superar los 37 grados y 38 grados y en las que las mínimas no bajarán de los 28 grados.

Pero no solo el calor y el mar nos invitan a disfrutar del día. La música, como siempre, juega un papel esencial en la creación de la atmósfera perfecta. Para conseguirla, muchos recurren a Spotify para amenizar su jornada entre arena y sol. Y es que esta plataforma se ha convertido en la aliada perfecta para aquellos que necesitan una constante banda sonora.

Con ello, alcanzando cifrás récord, no es de extrañar que los canarios busquen refugio en la brisa marina, acompañados de algunas de las canciones más escuchadas del verano sonando en sus auriculares.

Lo mejor es que la aplicación de música nos lo pone fácil, distribuyendo sus mejores 'hits' en carpetas, donde, sin ningún tipo de esfuerzo, pueda consultar según el cantante, el género o incluso el año al que quiera teletransportarse.

Aunque sin duda, para esos días de playa en los que lo único que necesita es disfrutar de la calma y paz que solo el entorno natural puede ofrecerle, las cosas sencillas y rápidas son a las que al final se acaba recurriendo. Por ello, la lista Top 50 España de Spotify es la elegida por muchos en esta época. A continuación le dejamos las quince canciones más escuchadas por aquellos fieles a la plataforma y que consideran mejores para divertirse en las jornadas calurosas que se preveen:

Canciones para sobrellevar esta ola de calor 1 1. «Hiekka» Nicky Jam, Beleé 2 2.«TU VAS SIN (fav)» Rels B 3 3.«La Plena- W Sound 05» W Sound, Beleé, Ovy On The Drums 4 4.«YO y TÚ» Ovy On The Drums 5 5. «no tiene sentido» Beleé 6 6. «QLOO*» Young Cister, Kreamly 7 7. «SOLEAO» Myke Towers 8 8. «si te pillara» Beleé 9 9. «AURORA» Mora, De La Rose 10 10. «capaz (merengueton)» Alleh, Yorghaki 11 11. «TUCHAT» Quevedo 12 12. «DROGA» Mora, C Tangana 13 13. «TENGO CELOS» Myke Towers 14 14. «La Morocha» Luck Ra, BM 15 15. «Me Mareo» Kidd Voodoo, JC Reyes