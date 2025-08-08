Ola de calor en Canarias, en directo: las islas se achicharran a 41 grados
Las islas mantienen avisos activos por temperaturas extremas y alertas de riesgo para la saluda, incendio forestal y radiación UV | La calima se suma a una subida de termómetros que se mantendrá hasta la semana que viene
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 8 de agosto 2025, 09:17
La ola de calor que impacta por segunda vez a todo el país llega también a Canarias. Las islas tienen activos avisos amarillos y naranja por temperaturas extremas ante una subida de termómetros que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantendrá hasta la próxima semana. En Gran Canaria, Agüimes y Tasarte alcanzaron los 41 grados a la sombra este jueves.
La noche ha sido especialmente calurosa en la Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con una máxima estatal de 33,5 grados a las cinco de la madrugada de este viernes. En Lanzarote se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora a lo largo de esta noche, el segundo registro más alto del país hasta las ocho de la mañana. A este episodio se suma, además, la calima.
09:15
El calor deja desértico Agüimes
Enlace copiado
09:02
El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
Son las temperaturas máximas del jueves registradas en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del archipiélago. Lea la noticia completa.
Foto: Cober
Enlace copiado
08:47
En Lanzarote se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora a lo largo de esta noche, el segundo registro más alto del país hasta las ocho de la mañana. A este episodio se suma, además, la calima.
08:47
La noche ha sido especialmente calurosa en la Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con una máxima estatal de 33,5 grados a las cinco de la madrugada de este viernes.
08:47
Ni los Alisios nos salvan
El calor sigue subiendo. Las temperaturas extremas impactan en todo el país y ni los Alisios salvan a Canarias de la subida de termómetros, que se prevé hasta la próxima semana. Hoy el aviso de la Aemet es naranja para las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria y Tenerife y mañana para todo el archipiélago. Acompáñenos para conocer la última hora de esta ola de calor.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.