Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas pasean en Pozo Izquierdo. Juan Carlos Alonso
Directo

Ola de calor en Canarias, en directo: las islas se achicharran a 41 grados

Las islas mantienen avisos activos por temperaturas extremas y alertas de riesgo para la saluda, incendio forestal y radiación UV | La calima se suma a una subida de termómetros que se mantendrá hasta la semana que viene

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:17

Actualizado Hace 2 minutos

La ola de calor que impacta por segunda vez a todo el país llega también a Canarias. Las islas tienen activos avisos amarillos y naranja por temperaturas extremas ante una subida de termómetros que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantendrá hasta la próxima semana. En Gran Canaria, Agüimes y Tasarte alcanzaron los 41 grados a la sombra este jueves.

La noche ha sido especialmente calurosa en la Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con una máxima estatal de 33,5 grados a las cinco de la madrugada de este viernes. En Lanzarote se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora a lo largo de esta noche, el segundo registro más alto del país hasta las ocho de la mañana. A este episodio se suma, además, la calima.

09:15

El calor deja desértico Agüimes

Enlace copiado

09:02

El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes

Son las temperaturas máximas del jueves registradas en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del archipiélago. Lea la noticia completa.

Ola de calor en Canarias, en directo: las islas se achicharran a 41 grados

Foto: Cober

Enlace copiado

08:47

En Lanzarote se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora a lo largo de esta noche, el segundo registro más alto del país hasta las ocho de la mañana. A este episodio se suma, además, la calima.

08:47

La noche ha sido especialmente calurosa en la Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con una máxima estatal de 33,5 grados a las cinco de la madrugada de este viernes.

08:47

Ni los Alisios nos salvan

El calor sigue subiendo. Las temperaturas extremas impactan en todo el país y ni los Alisios salvan a Canarias de la subida de termómetros, que se prevé hasta la próxima semana. Hoy el aviso de la Aemet es naranja para las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria y Tenerife y mañana para todo el archipiélago. Acompáñenos para conocer la última hora de esta ola de calor.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ola de calor en Canarias, en directo: las islas se achicharran a 41 grados

Ola de calor en Canarias, en directo: las islas se achicharran a 41 grados