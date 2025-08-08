Ola de calor en Canarias, en directo: las islas se achicharran a 41 grados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 09:17 Actualizado Hace 2 minutos Actualización disponible Compartir

La ola de calor que impacta por segunda vez a todo el país llega también a Canarias. Las islas tienen activos avisos amarillos y naranja por temperaturas extremas ante una subida de termómetros que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantendrá hasta la próxima semana. En Gran Canaria, Agüimes y Tasarte alcanzaron los 41 grados a la sombra este jueves.

La noche ha sido especialmente calurosa en la Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con una máxima estatal de 33,5 grados a las cinco de la madrugada de este viernes. En Lanzarote se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora a lo largo de esta noche, el segundo registro más alto del país hasta las ocho de la mañana. A este episodio se suma, además, la calima.

09:15 El calor deja desértico Agüimes Enlace copiado 09:02 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes Son las temperaturas máximas del jueves registradas en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del archipiélago. Lea la noticia completa. Foto: Cober Enlace copiado 08:47 En Lanzarote se han registrado rachas de viento de 65 kilómetros por hora a lo largo de esta noche, el segundo registro más alto del país hasta las ocho de la mañana. A este episodio se suma, además, la calima. 08:47 La noche ha sido especialmente calurosa en la Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con una máxima estatal de 33,5 grados a las cinco de la madrugada de este viernes. 08:47 Ni los Alisios nos salvan El calor sigue subiendo. Las temperaturas extremas impactan en todo el país y ni los Alisios salvan a Canarias de la subida de termómetros, que se prevé hasta la próxima semana. Hoy el aviso de la Aemet es naranja para las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria y Tenerife y mañana para todo el archipiélago. Acompáñenos para conocer la última hora de esta ola de calor. Enlace copiado