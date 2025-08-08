11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria ¿Hay algo mejor que comer rico frente al mar? Sí, hacerlo con la piel aún salada tras un buen baño | En Gran Canaria hay restaurantes donde puedes darte un chapuzón y disfrutar de una buena comida al ladito del océano

Gran Canaria es una isla hecha para vivir de cara al mar. Sus costas están salpicadas de pequeños refugios donde el tiempo parece detenerse: terrazas sencillas, cocinas con alma y mesas donde el salitre se mezcla con el aroma del pescado fresco. Pero hay algo que hace aún más especial a ciertos restaurantes: su cercanía real al mar, esa que permite llegar prácticamente nadando y, en cuestión de minutos, estar sentado comiendo con vistas de postal.

Con esta selección, te invitamos a mojarte los pies y a sentarse a la mesa de estos 11 restaurantes en Gran Canaria, desde la costa norte y hasta el sur, donde la gastronomía y el mar se dan la mano sin filtros ni sofisticaciones, solo buen producto, cocina casera y el mar de fondo. Una combinación perfecta para repetir, un día sí y otro también, durante todo el verano.

1. La Pizarra Sabores del Mar

Ubicado junto al antiguo muelle de Sardina y con vistas al acantilado en la costa norte de Gran Canaria, La Pizarra se define por su producto fresco del día, su cocina muy marinera y su servicio impecable. Muy cerca tienes una playa tranquila además de piscinas naturales donde darte un baño antes o después de comer. Las vistas desde su terraza son una ventana al Atlántico y sus atardeceres son únicos.

2. La Caldosa

Carta variada con entrantes elaborados y platos latinos hacen de este rincón un lugar de lo más pintoresco y agradable. El pescado fresco de la costa norte manda en los fuera de carta del día y otro de sus atractivos, sin duda es ubicación, justamente sobre un pequeño arenal justo encima de piscinas naturales de Bocabarranco, perfectas para baño y para almorzar sin dejar de mirar el mar.

3. El Dorado del Norte

Pescados y mariscos frescos, desde los clásicos chipirones, hasta las lapas, el pulpo, los calamares o la ropa vieja de pulpo son las propuestas caseras con de este encantador local justo a pie de la playa El Puertillo, cerca de caleta. Un local ideal para darte un baño y luego comer sin dejar de sentir la brisa marina.

4. La Marisma

Desde que traspases sus puertas tendrás que detenerte a contemplar su expositor de pescado fresco, todo llega cada día desde la costa de Agaete, pero no se quedan aquí, su carta es una combinación perfecta de pescado, pero también de carne fresca. Un local que lo tiene todo, desde su salón no dejarás de avistar la línea del horizonte que marca el océano, pero su terraza en lo alto también te sorprenderá. Si te apetece un bañito previo en el mar, muy cerca tienes las piscinas naturales de Los Charcones.

5. Bar Zurita

En la misma playa de Ojos de Garza, encontrarás este histórico bar, famoso sobre todo por sus calamares, aunque se pueden, papas arrugadas o el gofio escaldado. Al tratarse de el único restaurante sobre la arena en Ojos de Garza, su acceso lo encuentras en la misma playa y sus vistas son directas al mar. Un baño previo o al atardecer lo convierten en el plan perfecto.

6. Rincón Canario

A la orilla de Playa del Águila encontramos este restaurante ideal para disfrutar de buen pescado fresco, arroces y una carta de lo más variada que se adapta de maravilla al ambiente marinero que se respira desde su terraza. Un bañito y tomar asiento en Rincón Canario siempre es un plan perfecto.

7. Mao Mao Beach

Este sí que es un auténtico chiringuito de playa al que no le faltan sus tapas como el pulpo estilo gallego, unos buenos calamares, variedad de arroces y platos de pescado y todo ello en ambiente informal, pero de lo más atractivo. Almorzar aquí es hacerlo directamente en la playa de Las Burras: mesas bajo pérgolas y el mar para un bañito a pocos pasos.

8. El Senador Beach House

Desde la misma arena de la playa de Maspalomas puedes acceder a El Senador. Alta gastronomía con materia prima de excelente calidad en un ambiente de lo más sofisticado y con alma de beach-club.

El plan ideal es darte un baño y un paseo por la playa de Maspalomas y dejar que el almuerzo se alargue hasta la noche. Un plan al que nadie puede resistirse.

9. Maroa Club de Mar

Un auténtico 'beach club' con divertida propuesta gastronómica donde podrás pasar el día en sus comodísimas hamacas, sus camas balinesas o incluso reservar espacios solo para los tuyos. Eso sí, uno de sus grandes atractivos lo conforma una cómoda escalera con salida directa a mar abierto.

Sin duda, Maroa es un plan al que no se puede faltar cada verano.

10. La Chirina

En la encantadora y recogida playa de El Perchel encontramos este local absolutamente ideal. Inspirado en los magníficos chiringuitos que se suceden en las costas andaluzas, La Chirina es el lugar ideal para pasar el día, tanto desde sus hamacas como desde sus mesas y que no falte un bañito en aguas saladas.

Su cocina está llena de propuestas frescas y divertidas donde no falta un buen ceviche, tartar e incluso hamburguesas.

11. La Bahía del Pajar

Traspasar sus puertas es lo mismo que encontrarte en el corazón de un pueblito pesquero. Los pescados frescos marcan la pauta, así como los arroces, las ensaladas y recetas de la gastronomía tradicional canaria como su gofio, que ellos lo convierten en una receta insuperable.

Desde su recogida y encantadora terraza te sentirás en la misma orilla del mar, una pequeña cala de piedras donde darte un baño tras el almuerzo será el mejor postre.