El cine como refugio a la ola de calor en Canarias Descubre cuáles son los estrenos para huir de las altas temperaturas este fin de semana

Elsa Lantigua Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 14:58 | Actualizado 15:04h. Comenta Compartir

Las islas se encuentran ante una ola de calor que ha activado avisos amarillos y naranjas por el ascenso imparable de las temperaturas, superando los 40 grados en algunos municipios, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por ese motivo, los centros comerciales, las iglesias o los museos se convierten en el refugio de los canarios este fin de semana.

Gracias a sus temperaturas controladas, los cines son una opción contra el calor, ya que proporcionan un respiro del exterior y un ambiente fresco para disfrutar de las películas. Este recopilatorio resume los estrenos para niños y adultos disponibles en los principales cines de la capital grancanaria.

Yelmo Cines

Comenzando con estrenos, Yelmo Cines Premium Alisios y Las Arenas ofrece en la categoría de acción; 'Karate Kid: Legends', con cinco pases al día durante todo el fin de semana que da comienzo el viernes a las 16.00h hasta las 23:10h.

'Ponte en mi lugar de nuevo', una comedia que tiene como protagonistas a Lindsay Lohan y a su madre en la ficción, Jamie Lee Curties, con tres pases al día que dan comienzo el viernes a las 16:50h y durante todo el fin de semana hasta las 22:40h.

Siguiendo con este género, la comedia española 'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', con un reparto entre los que se encuentra Arturo Valls, Miguel Ángel Muñoz o Joaquín Reyes. El primer pase da comienzo en la tarde de este viernes desde las 16:20h y se proyectará en la franja de tarde.

En la categoría Thriller, el director Zach Cregger presenta 'Weapons', una trama de desaparición en más de 2 horas de terror y misterio y rostros conocidos como Julia Garner, Josh Brolin o Benedict Wong, conocido actor de Marvel.

Ocine 7Palmas

Ocine 7Palmas ofrece una cartelera perfecta para disfrutar con los más pequeños. En el género de animación, comienza su primer pase hoy a las 15:55h con 'Elio', la última película de Disney y Pixar. 'Los Tipos Malos 2', proyectada en la sala 'Kids'. Otra opción es ' Los Pitufos', que apartir del sábado tendrá 2 pases diarios.

Ampliar Fragmento de películas C7

Artesiete

El cine Artesiete, ubicado en Las Terrazas, cuenta con una amplia variedad en su cartelera, perfecta para huir de las altas temperaturas con toda la familia; Jurassic Word: El Renacer; o la nueva de 'Superman' con David Corenswet al frente, ambas con pases cada día; o 'Lilo y Stitch', un clásico convertido en live action para el domingo.