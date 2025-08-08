Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe
Tribuna libre

«Siempre ha hecho este calor en verano»: un físico desmonta el bulo

Juan Antonio Aguilar Saavedra

Investigador científico del CSIC en física teórica de partículas elementales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:16

En los últimos años, los veranos son cada vez más calurosos. Hace un par de décadas lo habitual era una ola de calor puntual en ... julio o agosto. Hoy, se suceden sin apenas tregua desde finales de primavera. Sin embargo, no es raro escuchar frases como «siempre ha hecho este calor en verano», queriendo con ello transmitir la idea de que no hay diferencia respecto a los veranos de antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

