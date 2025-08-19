Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así ha amanecido la playa de La Mareta. C7

La playa Bastián amanece con la cara de Pedro Sánchez y la palabra 'Corrupto'

Decenas de sombrillas han invadido esta playa donde se encuentra veraneando Sánchez con palabras como 'corrupto' o 'elcapo.org'

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 15:07

Según ha adelantado Televisión Canaria, numerosas sombrillas han amanecido en la playa Bastián con la imagen del presidente del Gobierno y las palabras 'corrupto' y 'elcapo.org'. Los responsables de este acto han sido la organización 'HazteOir.org'.

Esta no es la primera muestra de rechazo hacia Sánchez en Lanzarote. Hace unas semanas, el PP pidió al Cabildo que lo declarara persona non grata para que no pudiera pasar sus vacaciones en la isla.

