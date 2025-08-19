Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE en Lanzarote C7

El PSOE condena la campaña de odio de Hazte Oír en Lanzarote

La acción de propaganda organizada por Hazte Oír en Playa Bastián se encuentra en las inmediaciones de la Residencia de La Mareta, donde el presidente del Gobierno disfruta de unos días de descanso

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 15:40

El PSOE Lanzarote ha condenado este martes la acción de propaganda organizada por la plataforma Hazte Oír en Playa Bastián, en las inmediaciones de la Residencia de La Mareta, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de unos días de descanso.

«Mientras la ultraderecha se instala en el odio, en Lanzarote y Canarias ganó la política de los derechos, el respeto y la democracia», defendió María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE en Lanzarote. Para los socialistas, esta acción, basada en el odio y la provocación, «no representa ni a Lanzarote ni a Canarias», y forma parte del «ruido coordinado de la ultraderecha y sus satélites mediáticos para intoxicar la vida política».

«Lanzarote es una tierra acogedora, diversa y respetuosa, que ha demostrado en las urnas que sufre y rechaza los discursos de odio. En las pasadas elecciones generales, el Partido Socialista fue la fuerza más votada tanto en Lanzarote como en Canarias, y lo fue precisamente porque representamos una forma de hacer política basada en los derechos, la convivencia y la defensa del interés general», señala la secretaria.

Corujo ha vinculado esta acción de Hazte Oír con el «clima de crispación que algunos intentan forzar desde hace tiempo también en Lanzarote», y ha recordado las «ridículas y desafortunadas declaraciones» del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, o de la presidenta del PP de Lanzarote, «que no han tenido reparo alguno en usar incluso las vacaciones del presidente del Gobierno para sembrar ruido, desinformación y división».

«Que Pedro Sánchez pase unos días de descanso en La Mareta no debería molestar a nadie que respete la democracia, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una residencia oficial del Estado», añadió la dirigente socialista.

Desde el PSOE de Lanzarote se defiende el derecho de todas las personas, también de las autoridades públicas, a descansar en libertad y sin ser objeto de campañas orquestadas por organizaciones radicales que han demostrado, una y otra vez, su desprecio por los valores democráticos.

«Lo que sí debería preocuparnos como sociedad», concluye Corujo, «es el avance de la intolerancia disfrazada de libertad de expresión, y la normalización de discursos que sólo buscan dividir y enfrentar».

