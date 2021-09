Medios y redes sociales sitúan a La Palma en el centro de atención

La erupción del nuevo volcán este domingo en Cumbre Vieja, en La Palma, ha sido uno de las pocos hechos del último año y medio que ha apartado del centro de atención a la covid-19. Y no solo en Canarias. La prensa escrita nacional, y buena parte de los diarios regionales, abrían ayer sus portadas con alguna de las espectaculares fotografías que nos brinda un fenómeno volcánico. Y también la prensa internacional, especialmente en sus canales en internet, ha estado siguiendo, y lo continúan haciendo, lo que ocurre en la isla. Pero sin duda la gran protagonista del día fue la televisión y, muy de cerca, la radio. Nada puede hacerse por parar o controlar una erupción y sus consecuencias, salvo poner a resguardo a la población y contemplar desde lejos el avance de la lava. Pero sí puede convertirse en un entretenimiento, al fin y al cabo, como decía Guy Debord, vivimos en 'La sociedad del espectáculo'.

Por eso, no es de extrañar que tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales pugnaran por el protagonismo con distintos tipos de contenidos. Cuando aún no está claro quién sobrevivirá a quién, la audiencia los combina creando, de alguna forma, su propio canal de comunicación, eligiendo fragmentos de aquí y de allá. Buena parte de estos contenidos los servía este domingo la televisión canaria. Horas de retransmisión en directo con varios equipos desplazados a La Palma. Las cámaras de la cadena pública sirvieron esta vez para que las imágenes de la erupción dieran la vuelta al mundo y las reprodujeran cadenas locales de los cinco continentes. La infrecuencia de los fenómenos volcánicos es uno de los atractivos en los que ya se piensa para atraer turismo a La Palma y nada mejor que situarse en el imaginario se esos miles de potenciales nuevos visitantes.

A los testimonios y opiniones de vecinos y políticos se unió en los medios la de los científicos. Si los sanitarios han sido las voces expertas de la pandemia, la Geofísica, la Sismología y la Vulcanología han llevado a los medios de comunicación nuevas caras y temas.

La falta de escrúpulos ha propiciado que se difundan bulos sobre las consecuencias de la erupción

La atención que ha atraído la erupción en La Palma ha llamado a los boleros profesionales. Tanto los medios de comunicación como las redes sociales de las cuentas de fuentes oficiales han tenido que hacer frente a diversas mentiras desde las primeras horas del fenómeno. Entre los bulos difundidos destacan la de que el agua no era potable o que una meteoróloga -Isabel Zubiaurre- había pedido en la Sexta remedios para «apagar» un volcán.

Lo que sí fue cierto es que el domingo durante la retransmisión en directo de la televisión canaria se escuchó a la periodista Fátima Plata decir «Yo voy a mear». Las risas que provocó la anécdota la convirtieron durante unas horas en Trending Topic en Twitter. La mayor parte de los comentarios fueron para elogiar la labor de la profesional, que condujo la conexión en directo de la cadena pública canaria durante largas horas. Pero las redes son también un canal para, amparados en el anonimato, poner en cuestión la labor de los demás y algunos así lo hicieron, incluso contra el viñetista Morgan, al que insultaron tildándolo de «bazofia» por dedicar ayer su espacio a otro tema.

La Palma, Canarias y el Teide también se convirtieron en etiquetas predominantes en Twitter durante horas, y aunque no llegó a serlo, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, fue carne de meme (broma) cuando comenzó la erupción. «Explotó el volcán. Si subo a la guagua y me veo a Ángel Víctor Torres me bajo», decía un usuario en relación al «gafe» del presidente canario que ha tenido que lidiar desde que llegó al cargo con incendios forestales, una crisis humanitaria por la inmigración, una pandemia y ahora un volcán, sin contar con que las islas estaban ya a la cola en Dependencia y a la cabeza en pobreza. «No sé cuántos Apocalipsis le quedan por gestionar», decía otro. «Lo próximo es una invasión alienígena», señalaba otro mensaje. «A. Víctor Torres está a tres créditos de convalidar su mandato por un Máster de gestión de Plagas Bíblicas», decía otra voz. » «Cuando tengo un mal día pienso en AVT y se me pasa», añadía otra.

Imágenes con el presidente canario haciendo de Rambo contra el volcán o en «preparación» para enfrentarse a los extraterrestres llenaron las redes sociales durante la tarde del domingo.

Las agencias de prensa más importantes de Occidente, desde Reuters a Associated Press, además de grandes cadenas como la CNN o la BBC, siguen a evolución del volcán de La Palma a través de corresponsales que empezaron a llegar desde la tarde del domingo a la isla. También la reconocida agencia árabe Al Jazeera ha puesto sus ojos en la isla 'Bonita' y ayer lanzó un mensaje para buscar periodistas locales que pudieran ser su corresponsal en Canarias.

Con la erupción en la Palma, la primera en medio siglo después de que en 1971 surgiese el Teneguía, se creará un nuevo volcán al que hay que ponerle nombre. Algunas voces apuestan porque se llame Fátima, por la iglesia dedicada a esa advocación mariana que está cerca de donde ha comenzado a salir el magma. Otros prefieren que se llame así por la periodista Fátima Plata, y lo piden en Change.org. «El nuevo volcán de la Isla de La Palma no tiene nombre y nadie como Fátima ha sido capaz de difundir tan extraordinaria noticia por todo el territorio nacional. Este nuevo volcán merece su nombre», reza la petición.

Hace una década, con el volcán submarino de El Hierro, no hubo tanta cobertura mediática ni en redes como la que se está produciendo actualmente con la de La Palma. Una erupción captada por las cámaras de televisión desde la primera explosión y contada en los medios «al minuto». Ayer, el fenómeno ya estaba explicado y contextualizado en la Wikipedia a espera de que el nuevo volcán tenga nombre. En la era digital, la inmediatez se acerca cada vez más a lo simultáneo.