El mediador dijo que Conrado Domínguez era su jefe:«El de Sanidad, el salvoconducto»

El investigado Marco Antonio Navarro, conocido como el mediador en el caso que lleva este nombre, se valió –presuntamente– además de la influencia del exdiputado José Bernardo Fuentes y del general Espinosa para conseguir contratos y subvenciones a cambio de 'mordidas', de la figura del que fuera director general de Ganadería, Taishet Fuentes. Pero como declaró ante la magistrada instructora, el exceso de «avaricia» de este último provocó que cambiara de 'comodín' y utilizara la buena relación que tenía con el entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, al que consideraba su «jefe» y «el salvoconducto» para las presuntas maniobras ilegales.

En su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de abril de 2022, el mediador declaró que, en un momento dado, se «rompieron las relaciones con Taishet» porque, según explicó, se «volvió avaricioso». Por este motivo, sacó a la palestra el nombre de «el jefe», que era Conrado Domínguez, investigado en el caso Mascarillas, un procedimiento judicial que sacó a la luz este periódico en mayo de 2022. «Era el salvoconducto», manifestó Marco Antonio Navarro a la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres.

Fuentes, Navarro y Montesdeoca, dueño de la Quesería Montesdeoca. / C7

Estas manifestaciones en sede judicial fueron contextualizadas posteriormente por los investigadores, tanto de la Policía Judicial como de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que detectaron, al menos, tres posibles gestiones realizadas entre los miembros principales de esta supuesta trama y Conrado Domínguez y, por consiguiente, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Quesería Montesdeoca

Una de ellas es la relacionada con la Quesería Montesdeoca. Según uno de los atestados, los investigadores hallaron indicios suficientes como para destapar el intento del empresario ganadero Alberto Montesdeoca de librarse de un expediente sancionador que finalmente acabó pagando, por importe de 74.000 euros, después de concluir que sus pagos a la trama de presunta corrupción habían sido en balde.

Para intentar que el empresario no tuviera que hacer frente a esa sanción, el mediador contactó con Conrado Domínguez por mensajes y estos se los remitió al ganadero tinerfeño para que tuviera constancia de sus gestiones. La Guardia Civil detalló en un informe a este respecto que se podía «apreciar», señala, cómo Navarro intermedió para que Domínguez favoreciera el expediente de Montesdeoca García, haciendo alusión incluso a pagar la cantidad que «fuera necesaria».

«Te pido por favor lo de la Quesería por dios», le escribió el mediador en un mensaje, al que siguió este otro: «Si alguien puede resolver esta situación no tengo muy claro que es usted y le estoy dispuesto a pagar lo que hay que pagar para evitar esta injusticia». La lectura permite concluir que en realidad quiso escribir «lo tengo muy claro», en lugar de «no tengo muy claro».

«Olvídate. Yo me encargo», le respondió Conrado Domínguez. El mediador le insistió en que era algo que le afectaba «personalmente y te prometo que me está destrozando (...) Te lo estoy pidiendo con las lágrimas en los ojos, confío en ti como tú estás confiando en mí y que sí, que quede claro que no hablado con nadie más». A esto respondió el ahora exdirector del Servicio Canario de Salud: «Tú empuja para que no me dejen con el culo al aire con las facturas y yo me encargo del resto».

Cicar

Otro de los casos en los que se menciona a la persona de Domínguez es en una negociación mantenida con la empresa automovilística Cicar.

En concreto, la instrucción de la causa detecta dos gestiones con esta mercantil. Una de ellas fue la centrada en la puesta en marcha de un proyecto fotovoltaico y de instalación de cargadores de vehículos eléctricos, negocio que quería cerrar el mediador con Antonio Bautista Prado, alias 'el Curilla', y propietario de la empresa Cleanergetic Insular.

La otra mención es una agenda de trabajo de Marco Antonio Navarro que incluye la asistencia a una reunión con directivos de Cicar y el entonces director del Servicio Canario de Salud, un encuentro a celebrar en el despacho de este en la capital grancanaria.

Leche Sandra

Por último, el nombre de Conrado Domínguez también apareció en conversaciones del mediador para que los propietarios de Leche Sandra, el matrimonio investigado Banús-Roca, accedieran a contratos con el SCS.

El 11 de marzo de 2021, la empresaria Inmaculada Rocha señaló en un mensaje enviado al mediador, en referencia Taishet Fuentes (entonces director general de Ganadería), lo siguiente: «¿Hay alguna novedad? Quería pedirle a Taishet si nos puede conseguir una ayuda como la de Valsequillo [se refiere a Quesos Valsequillo] para lanzar leche Sandra UHT y que JSP nos la fabrique. Esta la podremos vender en los hospitales etc.».

Como preludio de la petición a Ganadería de una «ayuda» para luego colocar leche de su marca en los hospitales, Inmaculada Roca hizo el siguiente ofrecimiento a la trama de presunta corrupción: «Tenemos algunas cajas de leche que caducan mañana, por si quieres que las dejemos en algún hospital. De regalo».

«Coño, le atendió Conrado, tiene Mima de fir... va a firmar Mima de... con Conrado de tres millones y pico de euros» Leche sandra El acercamiento con el SCS

Pero en otra ocasión y durante una conversación que mantuvo el mediador con el exdiputado, este le dijo que tenían que ir «con tranquilidad» en las gestiones con el matrimonio Banús-Roca. «Coño, le atendió Conrado, tiene Mima de fir... va a firmar Mima de... con Conrado de tres millones y pico de euros».

Hay que recordar que Conrado Domínguez Trujillo no figura entre los doce detenidos en esta primera pieza separa de la investigación. Abandonó su cargo el pasado 3 de noviembre, tras ser imputado en delitos de prevaricación administrativa, estafa agravada, malversación y blanqueo de capitales en la compra fallida de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros en las primeras semanas del estado de alarma, un caso que instruye la Fiscalía Europea, al ser una posible malversación de fondos comunitarios.