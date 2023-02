Dinero para entrar en la ZEC

El 15 de marzo de 2021, Juan Bernardo Fuentes Curbelotrataba con total tranquilidad todos sus asuntos en el Congreso de los Diputados pero, de forma paralela, maquinaba con el mediador Marcos Antonio Navarro la manera de introducir a toda prisa empresas peninsulares en la Zona Especial Canaria (ZEC) para así beneficiarse de una baja tributación.

Entre las mercantiles que utilizaron –siempre bajo el amparo de la presunción de inocencia– a los cabecillas de esta trama para entrar en la ZEC estaba José Santiago Suárez, que figura en la causa con el apodo de 'el Drones', que era como los propios investigados lo conocían.

Ese 15 de marzo, el mediador grabó una conversación que mantuvo con el otrora diputado en la que trataba varios aspectos, entre los que se encontraba la gestión que estaban realizando con el empresario valenciano. «Yo no le he pedido nada. Yo del dron ni le he pedido nada», dijo Fuentes, a lo que el mediador le preguntó que «¿las facturas de los drones están bien enviadas? [...] ¿Él te ha dado dinero a ti?». Fuentes se lo negó: « A mí no me ha pagado, a mí no me ha pagado un duro, así que yo no le tengo que devolver nada. [...] Ni le he pedido nada, ni me ha ingresado nada [...] ni me ha pagado nada».

«Me dijo el gestor que hay que reconducirlo, porque hay que enfocarlo desde un punto de vista distinto porque queremos que entre el próximo viernes en el Consejo (Rector) para que va... pueda ir a final de mes a la asamblea del Consejo», destacó el exdiputado. «Lo único que he hecho es el informe que está terminado allí, está perfilándose en algunas cosas que nos han dicho que tenemos que corregir, porque si no, va a ser difícil que entre... y bueno, que está aún trabada, pero yo no le he pedido dinero ni me ha pagado nada ni me ha ingresado nada, ni le he hecho ninguna factura», insistió.

Navarro le respondió que iba a tratar ese problema y se despidió de Fuentes con un «vale hermano», a pesar de que el político alegó esta semana que su vinculo con el mediador era mínimo.