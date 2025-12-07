Las ventas para el sorteo navideño se prevén próximas a 10 millones de euros

José Ramón Sánchez López Arrecife Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

Administraciones loteras repartidas entre los siete municipios lanzaroteños , cerca de una quincena, y despachos, varias decenas, cuentan con una consignación para el sorteo navideño de dentro de dos lunes por valor de algo más de 8,6 millones de euros, según fuentes oficiales, fruto de la consignación inicial de 430.850 décimos. Además, se confía en que se mantenga la línea de repunte de ventas a través de boletos de máquinas visto en los últimos años, de modo y manera que en conjunto se venderán décimos por un recuento próximo a 10 millones de euros.

Es decir, para el gran sorteo del 22 de diciembre, con más series por número que en los precedentes navideños (este año son 198 por número), será factible rebasar la recaudación concretada con las ventas propias en 2024 entre Lanzarote y La Graciosa, con un balance final de algo más de 9,7 millones de euros.

Supondrán las ventas de las dos islas más orientales sobre una quinta parte de las estimaciones para Las Palmas y cerca de la décima parte de las valoraciones para Canarias. A nivel provincial consta una primera consignación de algo más de 2,28 millones de décimos; mientras que en el contexto regional la consignación pasa de 5,26 millones de décimos.

Primer premio, seis veces

En Lanzarote ha tocado en Gordo en media decena de veces, siendo la primera vez en 2011, con un boleto de validadora vendido en un modesto despacho de Argana, en Arrecife. En 2014 fue más generosa la circunstancia, gracias a la administración del Deiland Plaza, que también vendió varios décimos del primero en los sorteos de 2017 y 2018.

Hace siete años, además, se vendieron a través de máquina varios décimos que resultaron agraciados con el Gordo en despachos de Arrecife y Yaiza. E igual pasó en 2020, gracias a un bazar en pleno centro de Haría. La sexta ocasión de la venta del primer premio fue en 2022, desde un despacho habituado a la suerte, ahora en el centro de la capital.

En Arrecife se esperan niveles parejos de ventas en las siete administraciones, si bien con especial atención para la 3 y la 5, al tenerse en cuenta que despacharon el pasado año, respectivamente, décimos del tercero y de un cuarto. En la capital también son comunes las ventas en despachos populares de los barrios de Valterra y San Francisco Javier, aliados habitualmente con la buena suerte navideña en los últimos años.

En cuanto al resto de la isla, durante estos días están resultando frecuentes las colas de compradores en el Deiland Plaza. En Puerto del Carmen, Costa Teguise y Yaiza, con el popular bazar Montse como un referente muy habitual, también están siendo llamativas las ventas loteras.

Lluvias del 12 de abril, en Madrid

Es común buscar décimos relacionados con fechas de hechos dañino, por la creencia popular de que la fortuna a la larga compensa. Para quien así lo considera, el 12425, número coincidente con el 12 de abril, cuando la lluvia intensa generó daños graves en Costa Teguise y Arrecife, está consignado en Madrid. Y más en concreto, en las administraciones 457 y 33, según se relaciona en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.