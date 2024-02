La tercera edición de la campaña de Consume Lanzarote, para septiembre

En la primavera de 2022 y de 2023 la actividad comercial lanzaroteña se vio dinamizada de manera notable gracias a Consume Lanzarote, campaña del Cabildo con respaldo logístico de Felapyme. No se repetirá en la primavera de 2024, debido a que en la primera Corporación se ha decidido que quede para septiembre. Según fuentes de la primera Corporación, para no solaparse con una iniciativa similar del Gobierno canario.

Se tiene claro, además, que se aumentará el patrocinio económico con respecto a las dos ediciones precedentes. Se tiene en cuenta el éxito en la venta de tarjetas monedero registrado tanto en 2022, como en 2023. En consecuencia, se espera contar con una partida de 400.000 euros. Con la suma se permitirá la puesta a la venta de varios miles de tarjetas.

Está por ver la fecha concreta de puesta a la venta del material, si bien es muy probable que sea sobre mediados de verano. Previamente se abrirá el plazo para que se concreten inscripciones por parte de los negocios que quieran ser partícipes de la tercera edición de la campaña. Se confía en contar con entre 200 y 300 establecimientos adheridos, atendiendo a los precedentes.

Cada tarjeta se venderá al precio de 30 euros, con la particularidad de que el usuario contará con otros 30 euros de regalo. Para permitir que haya una amplia cobertura poblacional de la iniciativa, se volverá a establecer un límite de tarjetas por comprador. También se marcará un tope de compras en cada uno de los establecimientos colaboradores.

El 1 de marzo del pasado año, las tarjetas se agotaron en menos de tres horas, quedando patente el interés de la ciudadanía por esta campaña comercial.

Tarjetas monedero

Las tarjetas funcionarán como monedero. Se podrán canjear en todos los comercios adheridos que no hayan alcanzado su límite de canje. Y se deberá tener en cuenta que no se devolverá dinero en efectivo; ni en la compra, ni en la devolución del producto. Una vez adquiridas las tarjetas no podrán ser devueltas y se ha descartado que sean transmisibles entre usuarios. En caso de no emplearse la tarjeta antes del fin de la campaña perderá su validez y no será reembolsable. De este modo, el material que no se llegó a utilizar en las dos campañas anteriores no tendrá a priori vigor en la edición de 2024.

La relación de comercios asociados figurará en internet, con la particularidad de que se podrá consultar por municipios; así como por secciones, si se mantiene la iniciativa con el protocolo de trabajo de los años previos. Habrá una web específica, a la que se podrá acudir a través de las páginas oficiales del Cabildo y Felapyme, con enlaces directos.