La Policía de Tinajo defiende su labor ante casos de malos tratos «En ningún caso se ha procedido a trasladar o facilitar alojamiento a personas denunciadas o investigadas», se dice tras el lío abierto por el alcalde

CANARIAS7 Tinajo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:17 Comenta Compartir

Desde la Jefatura de la Policía Local de Tinajo se ha dado a conocer en la tarde de este miércoles una comunicación, en la que se precisa que «de manera tajante que en ningún caso se ha procedido a trasladar o facilitar alojamiento a personas denunciadas o investigadas como presuntos agresores en materia de violencia de género». Se suma así este pronunciamiento a la polémica surgida tras denunciar el PSOE, en base a declaraciones del alcalde, Jesús Machín, de que se estaba supuestamente protegiendo a maltratadores, aspecto que posteriormente el regidor negó, achacando el primer edil que se había expresado mal en el pleno celebrado el jueves 28 de agosto.

En el mismo documento dado a conocer a la opinión pública, donde no figuran sello y referencias oficiales, se precisa que «la Policía Local de Tinajo participa en el acuerdo firmado desde el año 2017 entre el Ayuntamiento de Tinaja y el Ministerio del Interior, en el cual se recoge la incorporación de este Cuerpo al 'Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género'», se describe, «siendo parte activa del Sistema Viogen donde se estable el protocolo de actuación en los casos de violencia contra la mujer y donde este Cuerpo cuenta con cuatro agentes integrados en dicho sistema y son responsables de la actuación y seguimientos de los casos de Viogen en el municipio».

También se asevera en el comunicado que «que en situaciones de especial vulnerabilidad, y siempre que ha sido necesario o que la persona perjudicada así lo haya solicitado, se han adoptado medidas para proporcionar a la víctima los diferentes recursos sociales existentes de forma preventiva y temporal, como así establece el protocolo Viogen».

Con posterioridad, se indica en el documento remitido a los medios informativos que «la Policía Local de Tinajo quiere reiterar su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y subraya que todas sus actuaciones se realizan con la máxima rigurosidad y respeto a los protocolos establecidos y firmados». Y de añadido se hace una valoración de las palabras de Jesús Machín precursoras de la polémica, matizándose que «en relación con las declaraciones realizadas por el señor alcalde de Tinajo», se dice que «siempre y todo momento está Policía ha actuado dentro de la legislación vigente».

Por último, sirve el documento atribuible a la Policía Local de Tinajo a realizar «un llamamiento a la responsabilidad y a la verificación de la información antes de su difusión, para evitar interpretaciones erróneas que puedan poner en entredicho la labor de quienes trabajan cada día por la seguridad y la protección de las personas más vulnerables».