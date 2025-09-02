El alcalde de Tinajo niega que hospede en hoteles a presuntos maltratadores y asegura que ofrece alojamiento a las víctimas Ha pedido disculpas por su falta de claridad en el último pleno, tras las críticas recibidas por el PSOE.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha negado que el Ayuntamiento haya hospedado en hoteles a presuntos maltratadores y ha asegurado que son las víctimas las que reciben alojamiento temporal.

«Es rotundamente falso que se haya hospedado a los agresores, cosa que invito, a quien tenga dudas, a contrastar con la propia policía, que en todo momento ha velado por la protección de las víctimas«, ha declarado el regidor de Coalición Canaria, según recoge un comunicado distribuido por el ayuntamiento conejero.

Machín ha lamentado que sus palabras en el último pleno pudieran dar lugar a interpretaciones no deseadas, aunque ha reconocido que no se expresó claramente. Por ello pide disculpas y subraya que la interpretación de sus declaraciones no refleja ni la realidad de los hechos ni lo que quiso manifestar. El PSOE, había calificado de «barbaridad» sus palabras en el último pleno.

«Muy al contrario, las medidas adoptadas tanto por la institución como por la Policía Local de Tinajo han estado siempre dirigidas a garantizar la seguridad de las víctimas, que es a quienes se les ha dado alojamiento en situaciones de especial vulnerabilidad», ha dicho el primer edil.

Machín defiende que la prioridad municipal es ofrecer hospedaje y protección preventiva a la víctima, cuando esta se niega a presentar denuncia, mientras se sustancia la eventual denuncia de oficio por parte de la Policía Local u otras fuerzas de seguridad. Según su explicaciones, estas medias se adoptan por la falta de pisos tutelados a disposición de las víctimas.

Jesús Machín también ha recordado que el Ayuntamiento de Tinajo aplica siempre con la máxima rigurosidad el protocolo establecido en materia de violencia de género y que su prioridad absoluta es la protección de las víctimas.

