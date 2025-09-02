El alcalde de Tinajo paga hoteles a presuntos maltratadores para evitarles el calabozo El Partido Socialista se muestra muy crítico con el primer edil: «Lo que ha descrito no es una solución: es una barbaridad»

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), admitió durante un pleno municipal que el Ayuntamiento ha pagado en varias ocasiones el alojamiento en un hotel, ante situaciones de violencia machista, a presuntos maltratadores para evitar que sean detenidos.

Machín reconoció estos hechos en el pleno extraordinario celebrado por el ente local el pasado 28 de agosto al responder a una pregunta de la portavoz del PSOE en ese Ayuntamiento, Begoña Hernández, respecto al pago de esas facturas.

«Cuando existe algún conflicto de violencia de género, la Policía me llama y me dice: 'Suso, tenemos un problema. O este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer (sic) o hay que detenerlo'. Hay hijos de por medio. Yo les digo: 'Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otras tienen cuatro'», declaró Machín.

El contenido de las declaraciones de Machín -grabadas en vídeo- lo dio a conocer este lunes el PSOE, que considera que «no son un desliz», sino que, a su juicio, constituyen «una confesión pública de negligencia institucional frente a la violencia machista» y «revelan una gestión improvisada, peligrosa y profundamente insensible que pone en riesgo la vida de las mujeres».

«La obligación de un alcalde es poner medios para proteger a las mujeres, no a los agresores. Luego dirán que el problema son ellas que les destrozan la vida con denuncias anónimas» Irene Montero Exministra de Igualdad

«Lo que el alcalde ha descrito no es una solución: es una barbaridad. Alojar a un agresor en un hotel con cargo al erario público, mientras se minimiza el sufrimiento de las víctimas, es una muestra de complicidad institucional con la violencia machista» ha declarado en la nota la concejal socialista Begoña Hernández. El PSOE de Tinajo ha exigido explicaciones sobre el uso de fondos públicos para sufragar esas estancias hoteleras que aparecen en el reconocimiento extrajudicial de crédito «sin ningún tipo de transparencia ni justificación legal».

Solicitan saber quién autorizó esas facturas, qué protocolo se siguió y dónde están los informes técnicos que avalan esa decisión. «La ciudadanía merece respuestas, no improvisaciones peligrosas», añadió Hernández.

Desde el grupo socialista se reclama una revisión urgente de los protocolos municipales de actuación ante casos de violencia de género, así como una rendición de cuentas clara sobre el uso de recursos públicos.

«La violencia machista no se combate con ocurrencias ni con favores. Se combate con responsabilidad, con recursos bien gestionados y con un compromiso real. Y eso es lo que hoy falta en este Ayuntamiento», han manifestado los socialistas.

También la exministra de Igualdad y líder de Podemos en el Parlamento Europeo, Irene Montero, criticó estos hechos y denunció que se proteja a los agresores en lugar de a las víctimas.

«La obligación institucional de un alcalde es poner medios para proteger a las mujeres, no a los agresores machistas. Luego te dirán que el problema son las mujeres que destrozan la vida de hombres inocentes con denuncias anónimas. Dejad de poner en riesgo la vida de las mujeres», escribió Montero en la red social.