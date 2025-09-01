El PSOE acusa a Jesús Machín de «evitar la detención» de los agresores machistas La acusación se basa en declaraciones del último pleno celebrado en Tinajo

CANARIAS7 Tinajo Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

El PSOE de Tinajo condenó ayer «las inadmisibles declaraciones del alcalde», en alusión a Jesús Machín, quien durante el último pleno reconoció que, ante situaciones de violencia de género, «ordena alojar en hoteles a los agresores para evitar su detención».

El PSOE atribuye a Machín haber dicho que «cuando existe algún conflicto de violencia de género, la policía me llama y me dice: 'Suso, tenemos un problema. O este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer o hay que detenerle.' Hay hijos de por medio. Yo les digo: 'Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otros tienen cuatro».

Las afirmaciones «son una confesión pública de negligencia institucional frente a la violencia machista», considera la portavoz socialista, Begoña Hernández. «Revelan una gestión improvisada, peligrosa y profundamente insensible que pone en riesgo la vida de las mujeres», añade.

Desde el grupo socialista se reclama una revisión urgente de los protocolos municipales de actuación ante casos de violencia de género, así como una rendición de cuentas clara sobre el uso de recursos públicos. «La violencia machista no se combate con ocurrencias ni con favores. Se combate con responsabilidad, con recursos bien gestionados y con un compromiso real. Y eso es lo que hoy falta en este Ayuntamiento», se apunta en el documento trasladado a la opinión pública lanzaroteña.