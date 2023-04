Óscar Noda: «Quiero aplicar el modelo de gestión en Yaiza en el Cabildo»

José R. Sánchez Arrecife Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tras años de gestión municipal en Yaiza, cree que ya es hora de también asumir funciones de relevancia en el Cabildo. Afronta el reto con optimismo.

– ¿Por qué candidato al Cabildo? ¿Quién le convenció?

– No ha sido fácil, ha sido una decisión meditada y madurada durante meses, pero no es menos cierto que la coyuntura social, económica y política ha hecho que esa decisión fuera motivante. Como vecino de Lanzarote, me apena la pérdida de oportunidades que estamos viviendo. No puedo tampoco, como responsable político, dejar pasar por alto una situación dramática desde el punto de vista de la gestión de las cosas cotidianas como la sanidad, educación, servicios públicos básicos y, sobre todo, en las cosas de comer, turismo, planes de ordenación, gestión de un bien escaso como el agua, poco atendido, y asuntos relacionados con la estrategia de cambio de modelo energético.

–¿Cómo va a influir al Ayuntamiento? Asume que puede dar argumentos a los adversarios. – Soy realista, las pretensiones que tengo con la candidatura al Cabildo son las de ser verdaderamente influyente y poder cambiar dinámicas. Yo sé que algunos me han atacado por esta doble candidatura, es algo que ciertamente me esperaba, puesto que el nivel político que demuestran es escaso y además sectario. Los tres grandes partidos tienen candidatos y candidatas que hacen doblete desde hace muchísimo tiempo. Y tampoco me preocupa en exceso cómo puede influir en el Ayuntamiento, puesto que Óscar Noda no se presenta solo, tengo un gran equipo detrás. – ¿Qué aspiraciones tiene? – Aplicar el modelo de Yaiza en el Cabildo, porque sé que de esa manera tendremos grandes oportunidades en diferentes campos; como la mejora de las infraestructuras, la apuesta decidida por tener nuestros planes de ordenación aprobados; por empezar a preocuparnos, de verdad, en tener una estrategia en materia turística, apoyado siempre por profesionales del sector; y por dejar atrás las luchas partidistas y apostar verdaderamente por los servicios sociales y por el tercer sector. También por mejorar el paisaje como hemos hecho en Yaiza, o promoviendo políticas verdes alejadas de la contaminación, como hicimos en Playa Quemada eliminando las jaulas marinas. Y se consigue con trabajo, esfuerzo y dedicación. – Se le ve confiando. – Queremos lograr la máxima representación posible sabiendo de antemano que partimos con una desventaja, puesto que nuestra marca electoral es una marca relativamente joven que se empieza implantar en Lanzarote. Pero también creo que es nuestra principal fortaleza, que no tenemos mochilas de gestiones infructuosas; ni la crispación e inestabilidades en mandatos anteriores y en éste, también, y que podemos mirar a los ojos a los ciudadanos sin tener que agachar la cabeza. NC tiene claro que su crecimiento no debe ser a costa de la escisión de otros partidos, por eso nos hemos unido, porque lo que importa son las políticas que se aplican; los ciudadanos que están en el centro de la gestión; conservar nuestro territorio y patrimonio. Nuestros objetivos van encaminados precisamente a seducir con la gestión y no a vender lo que no somos capaces de hacer. – ¿Qué resalta del programa? – Hay varios ejes fundamentales muy íntimamente ligados a lo que somos como canarios. Gente muy solidaria, lo hemos demostrado recientemente con la pandemia y con la crisis del volcán de La Palma, por ello el tercer sector de los servicios sociales juegan un papel fundamental para NC. Aplicar el concierto social va a ser una de las prioridades, implementar el modelo de Yaiza en materia de obra pública, de gestión económica y, sobre todo, de servicios, será otra de las prioridades que tengamos en este mandato si los ciudadanos deciden apostar por esta tercera vía. La que está alejada del ruido, la que está alejada del politiqueo al que nos tienen acostumbrados los grandes partidos. Estoy gobernando un ayuntamiento donde me intentaron hacer una moción de censura mis socios de gobierno. Y a pesar de esa deslealtad, los mantuve hasta el final, porque la certidumbre, la estabilidad y la palabra son cosas irrenunciables. – Puede ser gobierno, pero también puede ser oposición. – Pelearé para poder ser influyente y cambiar las cosas a nivel insular. Y seguiré peleando por mantener en estos niveles tan positivos al municipio de Yaiza. Tengo claro cómo debo actuar, con lealtad a los vecinos y vecinas que represento, es lo único que me preocupa, no fallarles. Estoy plenamente convencido que teniendo eso muy presente, en cada momento del mandato que se avecina, seremos eficaces y eficientes y lograremos cambiar el curso de la historia política en Lanzarote. – Casi seguro que habrá pactos. – Tengo claro que pactaré con aquéllos que tengan presente que nuestros objetivos y que nuestros planteamientos se tienen que cumplir. Con aquéllos que asuman gran parte de nuestro compromiso social con la gente y que pongan por delante sanidad, educación, infraestructuras, estrategia en materia turística y creación de empleo. Con aquéllos que estén dispuestos a trabajar sin sectarismo, con estabilidad, con certidumbre, y alejados del juego político. Pactaré con aquéllos que firmen y que asuman que este mandato debe durar cuatro años unidos, cohesionados y, sobre todo, con la actitud de trabajar y de cambiar las cosas. Ésos serán los acuerdos a los que pretendo llegar para cambiar Lanzarote y La Graciosa.