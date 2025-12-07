Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025
Playa de Las Cucharas. C7

Nuevo contrato para cuidar las playas de Costa Teguise

Se opta por la empresa que recurrió la adjudicación inicial

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:26

El Ayuntamiento de Teguise ha tomado medidas en estos primeros días de diciembre para concretar un nuevo contrato para el cuidado y mantenimiento de los entornos de las playas de Costa Teguise. Anulada la decisión tramitada en el verano, se ha optado por la oferta hecha por Herma Multiservice, según consta en medios oficiales.

La entidad seleccionada se hace con la responsabilidad una vez que antes hizo valer un recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. Con la medida hizo dejar en suspenso la relación contractual que el Consistorio tenía encaminada con la mercantil Lumar Mantenimiento.

Por los servicios a prestar, por espacio de cinco meses, la entidad finalmente seleccionada tendrá derecho a percibir cerca de 255.000 euros; cantidad por debajo de la presupuestada de salida.

Hay previstas labores de pintado de muros y espacios anexos, así como arreglos a nivel de fontanería. También se actuará en los aseos públicos, según constaba en las bases oficiales dadas a conocer a mediados de año.

