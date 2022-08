Luis Fonsi no actuará en la playa del Reducto fiestas patronales Costas niega el permiso porque el concierto requiere una torre de control que no se puede instalar en la arena

Luis Fonsi no actuará en la playa del Reducto, dentro del programa de fiestas de San Ginés, en Arrecife. Lo da por hecho el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Rosmen Quevedo, que asegura que la Demarcación de Costas no ha dado el permiso.

Costas exige una torre de control que no puede colocarse en la playa, siempre según el edil de Deportes. «Este año no se puede ni montar las gradas para los torneos, Costas no te permite montar nada en la playa. Para el concierto final de San Ginés están buscando la zona para reubicarlo, porque además este concierto necesita una torre de control que no se puede instalar».

Quevedo, sin embargo, no da por perdido el concierto de Luis Fonsi sino que aseguró que el Ayuntamiento busca otra ubicación para el del cantante y otras actuaciones previstas en el Reducto.