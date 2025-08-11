La Justicia deja en libertad a los 44 polizones que llegaron en el buque a Lanzarote La magistrada argumenta la entrada en el país bajo un rescate humanitario y considera que el internamiento en el CIE no seriá la medida más adecuada tras haber solitado asilo

Interior de la carpa en la que se reubicó a los 49 polizones que viajaban en la gabarra que iba arrastrada por el remolcador holandés 'Zwerver 3'.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 16:56 | Actualizado 17:40h.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha decretado que las 44 personas que se encontraban retenidas desde el pasado viernes 8 de agosto en Lanzarote permanecerán en libertad y no en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), como había solicitado la Subdelegación del Gobierno en Lanzarote hasta que pudiera hacerse efectiva su expulsión de territorio nacional.

Fueron rescatadas por el remolcador holandés 'Zwerver 3' junto a otras 5, de las que tres dicen ser menores y están a la espera de las pruebas de determinación de la edad, mientras que otros dos solicitaron protección internacional nada más llegar a puerto.

Así lo ha determinado la magistrada Silvia Muñoz que lleva el caso de los polizones. La decisión de la jueza -que solo ha impuesto la obligación de designar un domicilio a efectos de hacer llegar notificaciones a estas personas- se justifica en que si bien se encuentran en una situación irregular «ello no es óbice para considerar que no exista otra medida más adecuada para asegurar la ejecución de la sanción administrativa que les pudiera recaer».

Asimismo, alude a un «rescate humanitario» en el que no queda acreditada «la voluntad de entrada ilegal en territorio español» y que las 49 personas viajaban «ancladas a un cable por motivos de supervivencia»

Cita además que el principio de gradación establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «obliga a conceder en primer lugar un periodo de salida voluntaria y, antes de imponer la medida más restrictiva de detención o internamiento, a que una autoridad administrativa o judicial deba escuchar a la persona migrante sobre la viabilidad de alternativas a la detención menos lesivas para sus derechos».