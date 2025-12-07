Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025
Vista de la circunvalación de Puerto del Carmen, junto a Indelasa. CBL

Desdoble de la circunvalación de Puerto del Carmen, en año y medio

La publicación de la declaración ambiental ya faculta la licitación de las obras

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Tías

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:26

Comenta

La reciente publicación oficial de la declaración de impacto ambiental, tras el acuerdo dado a conocer por el Gobierno regional a mediados de noviembre, ya permite sacar a concurso la obra de desdoblamiento de la circunvalación de Puerto del Carmen (LZ-40). Se establece un plazo de año y medio para la ejecución física de las obras, con previsión de un desembolso que podría elevarse hasta 34 millones de euros.

En consecuencia, a expensas de las planificaciones presupuestarias, habrá que esperar hasta final de la década para que la actuación pueda estar rematada.

La vía remodelada, con una longitud de 7,7 kilómetros entre el aeropuerto y la conexión hacia Puerto Calero, deberá integrarse en el paisaje del jable, empleando pantallas vegetales y materiales acordes con la zona. Hay planificados cuatro enlaces a distinto nivel, junto a un cruce final y estructuras complementarias.

Se contempla la ocupación para la concreción del proyecto de desdoble de cerca de 385.000 metros cuadrados de suelo, de los que 174.000 metros cuadrados serán de nueva ocupación, figura en la declaración ambiental.

Cabe resaltar que quedaron desestimadas las alegaciones presentadas por la Fundación César Manrique (FCM) y Ecologistas en Acción; como acontece con las alegaciones de dos particulares. Sí que se ha tenido en cuenta la alegación de la mercantil Indelasa, de modo que se tomarán medidas para evitar incidencias en la operativa de la empresa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  5. 5 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  6. 6 La Aemet mantiene la calima «significativa y avisa de heladas en Canarias
  7. 7 El Granca reclamó vía burofax a Dreamland el pago del patrocinio y espera que cumpla
  8. 8 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  9. 9 KV Representaciones: la coartada perfecta del falso ojeador Kenneth V.V.
  10. 10 Muere Ramón Trujillo, miembro fundador y primer presidente de la Academia Canaria de la Lengua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desdoble de la circunvalación de Puerto del Carmen, en año y medio

Desdoble de la circunvalación de Puerto del Carmen, en año y medio