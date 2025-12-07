Desdoble de la circunvalación de Puerto del Carmen, en año y medio La publicación de la declaración ambiental ya faculta la licitación de las obras

José Ramón Sánchez López Tías Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:26

La reciente publicación oficial de la declaración de impacto ambiental, tras el acuerdo dado a conocer por el Gobierno regional a mediados de noviembre, ya permite sacar a concurso la obra de desdoblamiento de la circunvalación de Puerto del Carmen (LZ-40). Se establece un plazo de año y medio para la ejecución física de las obras, con previsión de un desembolso que podría elevarse hasta 34 millones de euros.

En consecuencia, a expensas de las planificaciones presupuestarias, habrá que esperar hasta final de la década para que la actuación pueda estar rematada.

La vía remodelada, con una longitud de 7,7 kilómetros entre el aeropuerto y la conexión hacia Puerto Calero, deberá integrarse en el paisaje del jable, empleando pantallas vegetales y materiales acordes con la zona. Hay planificados cuatro enlaces a distinto nivel, junto a un cruce final y estructuras complementarias.

Se contempla la ocupación para la concreción del proyecto de desdoble de cerca de 385.000 metros cuadrados de suelo, de los que 174.000 metros cuadrados serán de nueva ocupación, figura en la declaración ambiental.

Cabe resaltar que quedaron desestimadas las alegaciones presentadas por la Fundación César Manrique (FCM) y Ecologistas en Acción; como acontece con las alegaciones de dos particulares. Sí que se ha tenido en cuenta la alegación de la mercantil Indelasa, de modo que se tomarán medidas para evitar incidencias en la operativa de la empresa.