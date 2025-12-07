Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Recepción a jueza de paz. CBL

Carmen Núñez Torres, jueza de paz en Haría

La actividad de la nueva responsable podrá extenderse hasta final de la década

CANARIAS7

Haría

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:26

Comenta

El municipio de Haría cuenta con nueva jueza de paz, en la persona de Carmen Núñez Torres. Dará servicio en dependencias municipales, según quedó en claro en la recepción que le brindó días atrás el alcalde, Alfredo Villalba.

Se contempla que sea responsable del nuevo cargo hasta finales de la década.

Toma posesión del cargo esta nueva profesional tras la reciente oficialización del nombramiento, como manda la normativa al uso.

El juzgado de paz de Haría ofrece una serie de servicios judiciales y civiles esenciales para los residentes de la localidad. Si necesitas realizar trámites relacionados con el estado civil, actas, o demandas menores, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para gestionar tus documentos de manera efectiva. Funciona en fechas laborables en horario de mañana.

