El Cabildo de Lanzarote lamenta el fallecimiento de Antonio Corujo Tejera, Hijo Predilecto de la isla El presidente Oswaldo Betancort expresa en nombre de la Corporación su pesar por la pérdida del folklorista de San Bartolomé, figura clave en la preservación de las tradiciones musicales y culturales de Lanzarote

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:18

El Cabildo de Lanzarote, en nombre de su presidente, Oswaldo Betancort, y de toda la Corporación insular, expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Antonio Corujo Tejera, Hijo Predilecto de Lanzarote y figura esencial en la memoria cultural y musical de nuestra isla.

«Hoy Lanzarote pierde a uno de sus mayores referentes culturales. Su vida fue un testimonio de amor por la isla, por su folclore y por la memoria colectiva de nuestro pueblo. Con él se apaga una voz única, pero queda viva la llama de las tradiciones que supo preservar y legar a las futuras generaciones», ha comentado Betancort.

Nacido en San Bartolomé en 1933, Antonio Corujo dedicó su vida al folclore, a la conservación de la tradición oral y a la transmisión de un legado que hunde sus raíces en la identidad lanzaroteña. Heredero de una familia de cantadores y bailadores, vinculada al Rancho de Pascua de San Bartolomé, supo desde niño convertir la música y la danza en misión vital. Su voz, su estilo inconfundible y su compromiso fueron determinantes para mantener vivas algunas de las expresiones más singulares del patrimonio cultural insular.

El Cabildo de Lanzarote tuvo el honor de nombrarlo Hijo Predilecto de la isla, distinción que recibió en un emotivo acto celebrado a finales de 2024. Entonces, el presidente Oswaldo Betancort reconoció en él «un guardián de nuestras tradiciones más profundas, un vínculo vivo que conecta las raíces de nuestra historia con las generaciones que construirán el futuro de Lanzarote».

La huella de Antonio Corujo trasciende escenarios y épocas: desde su contribución al Rancho de Pascua, hasta la difusión de las coplas de Víctor Fernández, el Salinero, pasando por su participación en agrupaciones folclóricas históricas, actuaciones internacionales y grabaciones que hoy forman parte del acervo cultural canario.

El Cabildo de Lanzarote quiere expresar su cercanía y afecto a su familia. Corujo se casó en 1958 con María del Carmen García Martín, Maquita, y tuvo dos hijas y tres hijos, quienes han acompañado la senda musical de su padre: Domingo, Antonio, Juan Manuel, Carmen y María del Carmen Corujo García. También hace extensivas sus condolencias a amistades y a todas las personas que encontraron en él inspiración.

Con la pérdida de Antonio Corujo, Lanzarote despide a un referente irrepetible de su identidad cultural.

