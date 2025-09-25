Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Fundación César Manrique junto a Antonio Corujo . C7

Cultura Arrecife lamenta la pérdida de Antonio Corujo, «referente cultural de Arrecife y de toda la Isla»

«Antonio Corujo nos enseñó a escuchar la sabiduría de las coplas antiguas y a sentir el orgullo de ser de aquí», resalta la concejala de Cultura de Arrecife

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:14

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González, expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Corujo, «una de las grandes voces de la memoria y la tradición de Lanzarote y referente indiscutible de la vida cultural de nuestra ciudad».

«Hoy Arrecife despide a uno de sus grandes guardianes del folclore. Antonio Corujo nos ha dejado, pero su voz, sus versos, sus coplas y su ejemplo seguirán resonando en el alma de nuestra tierra. Con él se marcha un referente del folclore lanzaroteño, miembro de una saga que ha hecho de la cultura popular un patrimonio vivo. Los Corujo son raíces, son identidad, son la certeza de que lo nuestro tiene valor y futuro», resalta.

Abigail González subraya además «lo que la figura de Antonio Corujo ha significado para el municipio: nos enseñó a escuchar la sabiduría de las coplas antiguas y a sentir el orgullo de ser de aquí. Su legado será siempre la mejor música de Arrecife y de Lanzarote. Nos deja una herencia cultural que trasciende generaciones y que nunca se apagará».

Como concejala de Cultura de Arrecife, Abigail González se une «al dolor de su familia, amistades y compañeros de camino, agradecida por todo lo que Antonio Corujo entregó a la cultura y a la identidad arrecifeña e insular. Su memoria seguirá viva en cada acorde, en cada canto y en cada rincón donde late la tradición de Lanzarote».

