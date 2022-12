El zifio hallado en Gran Canaria murió por causas naturales

Una necropsia maratoniana que acabó a las tres de la madrugada ha concluido, de forma preliminar y sin analíticas laboratoriales, que el zifio de Cuvier ( Ziphius cavirostris) hallado muerto y a la deriva a una milla del sur de Gran Canaria, este viernes, falleció por causas naturales, con un gran número de lesiones asociadas a la edad.

El catedrático de Anatomía Patológica, Antonio Fernández, quien dirigió la operación, aseguró que «no presenta cuadro de embolismo gaseoso-sistémico», como el que tenían los zifios que vararon en 2002, cuyas muertes se debieron al uso de sónar por parte de los buques que participaban en unas maniobras militares.

« No hay lesiones compatibles con el cuadro que se produce cuando hay síndrome descompresivo, bien sea por una fuente acústica, bien por otras causas», sentenció este especialista.

Los análisis realizados por el equipo de patólogos y veterinarios forenses del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), uno de los referentes mundiales, y representantes de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (Secac), han podido determinar que el animal era un adulto viejo que perdió la vida por descompensación cardiovascular y pulmonar.

El cetáceo, en cuya necropsia participaron también estudiantes de doctorado y de grado en Veterinaria, era un macho que medía 5,6 metros y pesaba unos 2.700 kilos.

El mamífero presentaba una importante afección vascular, similar a la que sufren los humanos que padecen arteroesclerosis, que probablemente obligó al corazón a realizar un sobresfuerzo para llevar la sangre a todos los órganos. También sufría de encharcamiento pulmonar, trombosis e infección parasitaria de los riñones.

A pesar de todo, el animal seguía alimentándose, como demuestra el hecho de que el contenido estomacal presentaba una gran cantidad de pequeños calamares, y presentaba un estado corporal «razonablemente bueno».

Cuatro casos este año

El número de zifios de Cuvier contabilizados muertos ese año en aguas canarias se eleva a cuatro, contando el del viernes en Gran Canaria, según las estadísticas que maneja el doctor del IUSA Manuel Arbelo, quien también participó en la necropsia de este viernes.

Los ejemplares hallados muertos (varados o flotando en el mar) fueron localizados en Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

El hallazgado del zifio flotando en aguas canarias coincidió con el avistamiento de un grupo de estos cetáceos a unas seis millas de Gran Canaria, si bien desde el barco de observación 'Spirit of the Sea' no se pudo identificarlos porque se sumergieron antes de poder hacerlo.