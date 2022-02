Los taxistas de Telde solicitan que se ajuste la tarifa urbana, que no cambia desde 2013 Las dos cooperativas del municipio piden al Ayuntamiento que realice un estudio para determinar un precio actualizado del servicio

Los representantes de las dos cooperativas de taxistas del municipio se reunieron esta semana con el concejal de Transporte, Agustín Arencibia, para transmitirle las inquietudes que atañen al gremio. Una de ellas, y por la que este colectivo lleva demandando hace unos años, es la necesidad de realizar un ajuste para la subida de la tarifa urbana, es decir, en los trayectos que se hacen únicamente dentro del territorio que delimita la ciudad.

Según Lorenzo Rodríguez, presidente de la Cooperativa de Empresarios Taxistas de Telde, la solicitud viene dada porque este precio, que debería ser sometido a un estudio anual por parte del Consistorio, no varía desde el año 2013. A diferencia de la tarifa interurbana (de los servicios que se inician dentro del municipio y que acaban fuera del mismo), que está regulada por el Gobierno de Canarias y que se somete a un análisis periódico, el precio dentro de los límites de la localidad es competencia directa del Ayuntamiento.

Tras nueve años los conductores solo exigen a la Administración pública que «hagan su trabajo», puesto que «llevamos todo este tiempo, en el que hemos vivido la crisis y luego una pandemia que nos sigue afectando, y seguimos con la misma cuota», explica la cabeza visible.

«Desde 2013 se ha subido varias veces el sueldo mínimo interprofesional, el precio de la luz se dispara, la seguridad social y la cuota de autónomo han ascendido, el coste del combustible no para de subir, los repuestos y reparaciones de los coches cada vez son más caros... Es decir, todos nuestros costes de producción aumentan, pero nuestra tarifa dentro de la ciudad no se actualiza. Lo que no queremos es arruinarnos», explica el representante. «Por poner un ejemplo, el precio por kilómetro recorrido del servicio urbano en Telde es de 0,63 céntimos de euro, mientras que los taxis de Las Palmas lo tienen estipulado en 0,75 céntimos, un 20% más, teniendo ellos, además, la tarifa urbana más bajas de todas las capitales de provincia de España», según declara Rodríguez.

Para el estudio, que en esta reunión el propio edil prometió que van realizar próximamente, se debe contratar a un economista para que examine lo que le cuesta monetariamente generar al taxista y entonces mantener o ajustar la tarifa con la autorización de la Comisión de Precios.

Lo que han hecho otros Ayuntamientos es directamente eliminar la tarifa urbana y establecer el índice de precios según lo que marque el Gobierno regional en la cuota interurbana, que es más cara que la local.

Seguridad

Otro de los temas del encuentro fue la dotación de seguridad en el sector, especialmente vulnerable a accidentes de tráfico y robos. Arencibia explica que la Institución local y estas dos cooperativas analizarán conjuntamente qué medidas se pueden adoptar para reducir el riesgo que los conductores asumen durante el desarrollo habitual de su trabajo, entre otros asuntos. Estas medidas podrán, entre otras cosas, dar mayor seguridad a los trabajadores que ejerzan por las noches.