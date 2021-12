El PSOE y Podemos salvaron el pago de 918.000 euros a las escuelas infantiles

Los votos del PSOE y de Podemos le salvaron este lunes los muebles al gobierno municipal, que se vio en minoría para sacar adelante la urgencia con la que pretendía aprobar en el último pleno del año un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 918.465 euros para pagarle a la empresa municipal Fomentas las facturas de 8 meses de gestión de las escuelas infantiles, de abril a noviembre de 2021. De no haberse aprobado, aseguró la alcaldesa, Carmen Hernández, se habría perdido ese crédito y se podría haber ocasionado un serio perjuicio a la propia empresa y a su personal.

El asunto no estaba en el orden del día, por lo que, para hacer posible que pudiera siquiera debatirse en la sesión, el pleno debía aprobar la urgencia del punto con la mayoría absoluta de la corporación, es decir, con 14 votos. El problema es que esta vez al gobierno local le faltaba uno . Juan Francisco Artiles, portavoz de Más por Telde y edil de Educación, no acudió, lo que obligó a la regidora local a recabar 'in extremis' el apoyo de algún grupo de la oposición. Necesitaba al menos otro voto y tuvo que gestionarlo personalmente. Durante el pleno se ausentó varias veces. Y al final lo logró. Tanto el PSOE como Podemos votaron sí a la urgencia y desbloquearon el punto.

Aunque durante la sesión no se justificó su inasistencia, ya acabado el pleno Artiles aseguró a este periódico que él mismo se encargó de justificar su ausencia a la alcaldesa y explicó que vino motivada por un accidente doméstico. De hecho, el pleno fue telemático y el edil llegó a estar conectado durante unos minutos. El hecho de que no acudiera al pleno alimentó la tesis de los que sostenían, antes incluso de que arrancara la sesión, de que Artiles no estaba de acuerdo con la aprobación de este punto. El edil, sin embargo, insistió ayer en que no caben interpretaciones interesadas.

Quien sí se opuso expresamente fue la portavoz del PP, Sonsoles Martín, que advirtió a la alcaldesa de que el expediente estaba incompleto, pues le faltaba la memoria que debía justificar cada factura, y le reprochó que Fomentas estuviese gestionando las guarderías durante meses con el encargo municipal para el servicio ya caducado. Carmen Hernández le recalcó, y se apoyó en el secretario de la corporación, que el expediente estaba completo y le advirtió de que estaba mezclando el trámite del encargo con el pago de unas facturas por un servicio que está claro que se ha realizado. El PP pidió dejarlo sobre la mesa, se le rechazó, y al final se aprobó con los síes del gobierno, la abstención de PSOE y Podemos y el no de PP y Ciuca.

También este lunes se dio el visto bueno inicial a cuatro ordenanzas. Una fue la que regulará el servicio de los apuntadores en el aeropuerto, que prestará Fomentas y por el que cada taxista deberá abonar al mes 59, 78 euros. Salió por unanimidad. Otra fue la de protección del medio ambiente y de los espacios públicos en relación con la gestión de los residuos, que se aprobó con los síes del gobierno local, PSOE y Podemos, la abstención del PP y el no de Ciuca. Y las otras dos tuvieron que ver con e l servicio de ayuda a domicilio. La primera, la que regula su acceso a la prestación, salió por unanimidad, y la segunda, la que fija el precio público, no gustó a PSOE y Podemos, pues defienden que el servicio sea gratuito y no mediante copago en función de los ingresos.

Por unanimidad, y por urgencia, se aprobaron los convenios que se firmarán con Cabildo y Gobierno canario para la segunda fase de rehabilitación de las viviendas de San José de las Longueras.

Por otra parte, y a propuesta del Círculo Cultural de Telde y de la Casa-Museo León y Castillo, el pleno aprobó por unanimidad nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad al escultor Máximo Riol, murciano, de Lorca, afincado en Telde desde 1978, aunque en Canarias llevaba más tiempo, desde 1961. Entre sus obras en el municipio destacan el conjunto de 'El Jardín de las Hespérides', en el parque de San Juan, y 'El Árbol de Hipócrates', en El Calero, en homenaje a los sanitarios. También fue la unánime decisión de elevar ante el Gobierno de Canarias la propuesta de que le otorgue el Premio Canarias 2022 en su categoría de Deportes al Club Deportivo Balonmano Remudas, más conocido como Rocasa, por su larga trayectoria. La de ayer fue también la última sesión plenaria de la edil Esther González, de Podemos, que deja el acta por cuestiones personales.

También hubo un pronunciamiento unánime de apoto a una moción del PP para pedir al Gobierno canario alejar las nuevas jaulas marinas de Aquanaria SL, que está previsto que se coloquen entre la parte sur de Salinetas y la puntilla del Morro Gordo. Esa misma unanimidad se repitió con tres mociones del PSOE, una para pedir refuerzo policial en Las Remudas para combatir una creciente oleada de robos que ha sembrado de inseguridad a sus vecinos, otra para reclamar una Unidad de Atención Temprana en Telde y otra para instar a que el Ayuntamiento compre mascarillas transparentes homologadas y a que se valore un reconocimiento al activista teldense Marcos Lechet, uno de sus principales impulsores a nivel nacional.