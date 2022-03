Se abandonaron más de 1.000 coches en el municipio en los últimos tres años Vecinos, como los de Tablero del Conde en Jinámar, se quejan porque hay dos vehículos estacionados delante de sus casas que no se mueven desde 2019

Según datos de la Policía Local, a los que ha tenido acceso este medio, desde 2019 se abrieron más de 1.000 expedientes por coches abandonados en diferentes zonas del municipio. Este es un hecho que cada vez se hace más frecuente en la ciudad y que no pasa desapercibido para muchos vecinos. Fuentes oficiales apuntan a que muchos propietarios desconocen que dejar de hacerse cargo de su medio de transporte, dejándolo en la vía pública, puede traerle consecuencias monetarias.

Un ejemplo de la parte afectada son los vecinos de Tablero del Conde, en Jinámar, que denuncian que desde 2019, hace tres años, dos coches se encuentran estacionados delante de sus viviendas, en la calle El Verso. Ambos, uno de la marca Dacia Logan de color blanco y, el otro, un Renault Clio rojo, incluso con las ruedas pinchadas ya, siguen ocupando dos estacionamientos.

Los habitantes de esta zona del barrio especifican que la denuncia la han transmitido a la Policía Local, donde están llevando a cabo el caso. El cuerpo de seguridad tiene constancia de que se abrió el acta en 2020 y se está tratando de contactar con el dueño para que los retire.

Y es que en este momento, explica Agustín Arencibia, concejal del área de Seguridad Ciudadana, no tenemos un lugar donde llevarlos, pues «desde hace más de cinco años no tenemos un potrero municipal. Tuvimos durante un tiempo uno en Cruz de Jerez y luego se empezó a construir otro en El Goro, pero se tuvo que detener el proyecto debido a que Mazotti, la empresa que tenía a su cargo la obra, se vio involucrada en el Caso Faycan. También hubo un tiempo en el que la compañía de grúas que nos prestaba el servicios de retiradas de vehículos, los ponía en su terreno. Pero ahora estamos trabajando para encontrar un nuevo lugar que nos permita colocar los coches abandonados, aunque todavía no sabemos cuando será», aclara el edil.

La Policía Local de Telde, ante esta deficiencia, están tratando de contactar con los propietarios de los vehículos, «aunque a veces resulta difícil», para que sean ellos mismos quienes los retiren. Aseguran fuentes oficiales que la sanción por el abandono de los vehículos ronda una cantidad cercana a los 1.000 euros, puesto que suelen carecer de seguro y están sin ITV. Además hay que sumar el coste de retirada de la grúa, en el caso de que se llegue a efectuar en algún momento.