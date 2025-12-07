La Parranda del Cura abrió las fiestas de Santa Lucía y Los Labradores de 2025 El pregón estuvo cargado de emoción, memoria, humor y música | La joven Lucía González es la Lucía Canarias de este año | El acto tuvo lugar en el frontis de la iglesia por las obras en el interior del templo

Foto de familia de todos los participantes en la inauguración de las fiestas de Santa Lucía.

CANARIAS7 Santa Lucía Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:53

La histórica Parranda del Cura fue este domingo la encargada de abrir oficialmente las fiestas patronales de Santa Lucía y Los Labradores 2025 con un pregón cargado de emoción, humor, memoria y, sobre todo, mucha música.

Gracias a un diálogo entre algunos de sus miembros, el acto sirvió para repasar la historia de la parranda desde sus orígenes en 2003, cuando un grupo de amigos decidió organizarse musicalmente tras coincidir en la romería de Los Labradores. También evocó la figura del párroco Don Pedro, maestro de música de varias generaciones y origen del nombre del grupo.

A lo largo del evento sonaron varias canciones emblemáticas de su repertorio, entre ellas 'Tírame limitas', que abrió la noche tras la bienvenida oficial. También sonó 'Rumba Pepe Alí', interpretada por Salva y Jorge en homenaje al recordado vecino Pepe Julio Alí, figura muy querida por el grupo, y 'Pasacalle Gonzalito', dedicado a Gonzalo, otro personaje entrañable para la parranda. Acabó con un popurrí final de La Rama y canciones festivas, que anunciaron el inicio de las celebraciones que se extenderán hasta el 21 de diciembre.

El pregón estuvo cargado de memoria popular, recuerdos de las mujeres que lavaban la ropa en el barranco y cantaban mientras tendían, las reuniones en el Teleclub y personajes inolvidables como Pepe Cañadulce, uno de los primeros pregoneros populares del municipio.

La Parranda del Cura hizo un viaje por momentos claves de su trayectoria: desde la primera reunión para crear el grupo, pasando por anécdotas como el recordado 'bache' del baile de taifas de 2008, cuando se quedaron sin director, hasta la etapa de renovación con nuevos directores y la participación en programas de televisión y grabaciones discográficas.

El pregón convirtido en fiesta, Lucía González recibiendo la banda de Lucía y el alcalde. C7

El pregón también destacó la llegada a la dirección de Jorge, hijo del pueblo que creció escuchando ensayos en el Teleclub y que hoy lidera el proyecto con nuevas ideas y una apuesta por vincular patrimonio y escuela. Con estos recuerdos, la parranda dio el pistoletazo de salida a dos semanas de fiestas, música y mejunjes, que concluirán con la popular Romería de los Labradores el 21 de diciembre.

Luego hubo un reconocimiento a la presidencia de honor de las fiestas, el grupo parroquial de la Iglesia de Santa Lucía. Y seguidamente se dio a conocer el nombre de la nueva Lucía, que fue escogida el sábado por votación popular. La joven Lucía González recibió la banda de Lucía de Pino Hernández Torres, Lucía Canarias 2024.