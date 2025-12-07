Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, y otras autoridades participaron en el encendido. Francisco Romero

El Parque Urbano del Sur enciende la Navidad

Más de 100 estructuras lumínicas en dos y tres dimensiones y de entre 1,5 y 12 metros de altura forman parte de las atracciones del recinto de San Bartolomé de Tirajana

CANARIAS7

Maspalomas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:40

Comenta

Una campana gigante, una avioneta, un planetario, un globo aerostático, un buzón de Papá Noel, una cortina de 130 metros de largo con más de 1.000 líneas de luces RGB y una proyección leed de 2,5 minutos de la fábula del Nacimiento de Jesús en las Dunas de Maspalomas son algunas de las atracciones lumínicas encendidas desde la noche de este domingo en el Parque del Sur de San Bartolomé de Tirajana, transformado en el Parque de la Navidad.

Acoge hasta el 7 de enero una extraordinaria escenografía para disfrute infantil y familiar con más de 100 estructuras lumínicas en dos y tres dimensiones y de entre 1,5 y 12 metros de altura.

El encendido navideño del recinto, que también albergará entre el 20 de diciembre y el 4 de enero los numerosos actos del programa cultural las Navidades del Mundo, lo efectuó el alcalde, Marco Aurelio Pérez, en un acto festivo y multitudinario al que acudieron expectantes y participativos centenares de parejas y familias con sus hijos.

Muchos de los elementos lumínicos que visten de Navidad al Parque del Sur son transitables, como las inmensas bolas de Navidad y las grandes cajas de regalos, y la practica totalidad de los mismos también tienen por su originalidad y atractivo visual una funcionalidad de photocall para la conversión de las fotografías en auténticas postales de recuerdo para la posteridad.

Acto de encenddido oficial, una de las carrozas infantiles y un castillo de cuento. Francisco Romero
Imagen principal - Acto de encenddido oficial, una de las carrozas infantiles y un castillo de cuento.
Imagen secundaria 1 - Acto de encenddido oficial, una de las carrozas infantiles y un castillo de cuento.
Imagen secundaria 2 - Acto de encenddido oficial, una de las carrozas infantiles y un castillo de cuento.

Destacan en ese sentido los carruajes de cuentos infantiles, la gran estrella azul, la casita de chocolate y los muñecos de gengibre y, entre otros, el enorme castillo que emula al de la factoría Disney y que ya en la edición del año pasado causó gran sensación entre los visitantes.

También sorprenden los pasillos iluminados como galerías de arcos y la original vestimenta de luz que lucen muchas de las palmeras del Parque.

Las visitas al Parque de la Navidad en el Parque Urbano del Sur podrán realizarse a diario hasta las 23.00 horas todos los días excepto el 24 y el 31 de diciembre, porque la instalación se cerrará a las 20.00 horas. El encendido de los elementos decorativos se producirá diariamente a las 18.30 horas, con la caída del sol.

