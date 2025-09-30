Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de presentación del proyecto este martes.
Acto de presentación del proyecto este martes. David Delfour

El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos

El Cabildo presenta el diseño de la infraestructura, que exigirá una inversión de 51 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

Hito arquitectónico y referencia internacional para ferias y congresos. Estas son dos de las características que este martes destacó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, del nuevo pabellón y el edificio de usos complementarios que presidirá Infecar.

La ejecución de esta infraestructura, que costará 51 millones de euros y cuyas obras podrán durar 24 meses, se sacará a licitación en los próximos días. Con 140 metros de largo y 65 de ancho, tendrá una superficie de 9.490 metros cuadrados e incluirá, en una misma estructura, el pabellón y el edificio de usos complementarios. El espacio diáfano interior, de casi 8.000 metros cuadrados, podrá dividirse en 4 subpabellones de 1.800 metros cuadrados cada uno.

El equipo redactor subrayó el carácter icónico de su silueta, con una cubierta curva que en su lado sur culminará en una fachada acristalada y aterrazada, con un volado superior de 10 metros que creará un vestíbulo exterior y proyectará una zona de sombra. Además, estará revestido por grandes piezas de aluminio reciclado con forma de rombos trapezoidales que propiciarán la apariencia de una piel escamada que irá cambiando de color conforme cambia la luz.

Noticias relacionadas

El Cabildo aumenta de 27 millones a 72 la subvención para el pabellón de Infecar

El Cabildo aumenta de 27 millones a 72 la subvención para el pabellón de Infecar

El nuevo pabellón de Infecar vale 22 millones de euros más

El nuevo pabellón de Infecar vale 22 millones de euros más

El plan urbanístico que lo ampara atrasa la obra del nuevo pabellón de Infecar

El plan urbanístico que lo ampara atrasa la obra del nuevo pabellón de Infecar

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  5. 5 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  8. 8 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  9. 9 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca
  10. 10 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos