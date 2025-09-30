El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos El Cabildo presenta el diseño de la infraestructura, que exigirá una inversión de 51 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

Hito arquitectónico y referencia internacional para ferias y congresos. Estas son dos de las características que este martes destacó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, del nuevo pabellón y el edificio de usos complementarios que presidirá Infecar.

La ejecución de esta infraestructura, que costará 51 millones de euros y cuyas obras podrán durar 24 meses, se sacará a licitación en los próximos días. Con 140 metros de largo y 65 de ancho, tendrá una superficie de 9.490 metros cuadrados e incluirá, en una misma estructura, el pabellón y el edificio de usos complementarios. El espacio diáfano interior, de casi 8.000 metros cuadrados, podrá dividirse en 4 subpabellones de 1.800 metros cuadrados cada uno.

El equipo redactor subrayó el carácter icónico de su silueta, con una cubierta curva que en su lado sur culminará en una fachada acristalada y aterrazada, con un volado superior de 10 metros que creará un vestíbulo exterior y proyectará una zona de sombra. Además, estará revestido por grandes piezas de aluminio reciclado con forma de rombos trapezoidales que propiciarán la apariencia de una piel escamada que irá cambiando de color conforme cambia la luz.

