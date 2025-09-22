El Cabildo aumenta de 27 millones a 72 la subvención para el pabellón de Infecar El Consejo de Gobierno materializa el acuerdo del pleno de julio pasado, que ya aprobó un nuevo gasto plurianual de 44,8 millones de euros

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:06

El Cabildo de Gran Canaria culmina el último trámite que le faltaba para aumentar de 27,8 (27.814.704) a 72,6 millones de euros (72.624.747) la subvención que le concederá a la Institución Ferial de Canarias (Infecar) para financiar la construcción del nuevo pabellón del recinto y un edificio de usos complementarios, que de 2022 a 2025 han visto incrementar su presupuesto en unos 44,8 millones de euros.

El Consejo Insular de Gobierno llevó este lunes como único punto del orden del día la materialización de esta modificación al alza de la cuantía toda vez que el pleno de julio de la corporación insular dio el visto bueno al nuevo gasto plurianual de 44,8 millones de euros (44.810.042) que la hará finalmente posible. No solo se aprobó un reajuste presupuestario, sino también una reprogramación temporal del plazo previsto para la ejecución del proyecto, que ha quedado extendido hasta el 31 de diciembre de 2028.

Según consta en la propuesta, esta ampliación del importe y, por tanto, de la subvención de 27 millones que el Cabildo otorgó para este fin a Infecar en 2022 se debe al incremento del precio de construcción del nuevo pabellón «por causas detalladas y justificadas por el equipo redactor del proyecto», así como por la incorporación de otras actuaciones y «obras indispensables» para garantizar su funcionalidad.

El nuevo pabellón, de 7.500 metros cuadrados de superficie, será una gran nave diáfana de 131x57 metros sin pilares intermedios y una altura de 12 a 16 metros, pudiendo subdividirse (con tabiques móviles) en cuatro sub-pabellones de 1.800 metros. Será un espacio polivalente y flexible, capaz de albergar a la vez ferias de distintos tamaños y otro tipo de eventos como convenciones, conciertos, etc.

Un cuerpo anexo al pabellón, en el lado de poniente y abierto a la plaza central, albergará todos los servicios necesarios para la actividad ferial (aseos, núcleos de comunicaciones, instalaciones, cafetería, etc.). Dentro del mismo volumen se incluye un edificio de usos complementarios, al lado sur, con cinco plantas sobre rasante destinadas a vestíbulo de acceso, oficinas y salas polivalentes. Todos los accesos se concentran en el gran vestíbulo principal situado en la planta baja de este edificio.

El edificio en su totalidad tiene 146 metros de largo por 65 de ancho, con una superficie en planta de 9.490 metros cuadrados. La altura varía desde los 20 metros sobre la plaza de acceso hasta los 12 en la fachada posterior. De toda la superficie construida , de 20.171 metros cuadrados, la destinada al uso recreativo-ocio es de 215 metros.

El proyecto incluye la demolición de dos pabellones El proyecto incluye la demolición de los dos pabellones existentes en esa parcela: el único de dos plantas y el de mayor superficie de Infecar, y el ubicado entre este pabellón y el Palacio de Congresos. Además, se derribará la estación transformadora y todos los elementos de urbanización (muros, parterres, etc.). Mientras duren las obras, las ferias y otros eventos que ahora acoge Infecar se mudarán al Recinto Ferial de Agüimes.