El Museo Cho Zacarías de San Mateo corre riesgo de desaparecer

Cerrado desde hace años y en estado de abandono, el Museo Cho Zacarías del casco urbano de la Vega de San Mateo, un singular inmueble del siglo XIX ejemplo de arquitectura tradicional canaria, acaba de entrar en la Lista Roja de Hispania Nostra, listado al que esta entidad sin ánimo de lucro incorpora aquellos elementos del patrimonio cultural en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

La ficha del Museo Cho Zacarías en la Lista Roja de Hispania Nostra señala que varios balcones de madera del inmueble ya se han derrumbado, que «existe un deterioro estructural» de lo que fueron casas de labradores hasta finales del siglo XIX y que las obras de rehabilitación previstas por el Consistorio veguero «no cuentan con un plan de conservación».

Ese plan de rehabilitación no es otro que el proyecto municipal de reconvertir el emblemático edificio en hotel, restaurante y once salas de exposiciones con una inversión de 2,3 millones de euros. A ese proyecto le inyectó un millón el Gobierno de Canarias, en 2020, para abrir un Hotel Emblemático, financiación que fue prorrogada y concluyó en diciembre de 202. Tal inversión no se ha ejecutado y el proyecto para darle una nueva vida sigue sin materializarse.

Este inmueble se reconvirtió el pasado siglo, por iniciativa privada, en museo etnográfico. Con más de 12.000 piezas en su haber, miles de turistas se acercaban al municipio con el único fin de visitar este espacio del casco urbano.

Ampliar En su origen el inmueble era un conjunto de casas de labradores. Juan Carlos Alonso

Vencía la centuria cuando, en 1999, su propietario llevó a cabo obras de rehabilitación para darle uso de hotel y restaurante, pero el cambio del sector turístico y la crisis económica hicieron que un banco embargara este bien por una deuda de 1,7 millones de euros. Corría el año 2008 y el inmueble, dentro de una parcela de 1.837 metros cuadrados, entraba en un declive del que no ha salido.

Comprado por el Ayuntamiento

Tras años de abandono y después de diversas negociaciones, el Ayuntamiento se lo compró al banco por un precio de 500.000 euros con la intención de recuperar un indiscutible atractivo turístico de San Mateo. Era el año 2012.

Tras su adquisición, se consolidó la estructura, se limpió la vegetación que invadía el inmueble, se cortaron los antiguos árboles que cubrían el patio y se tapó el pavimento de cantería tradicional del mismo con nuevas baldosas. También se sustituyeron las puertas, desechando las antiguas de tea.

La idea, que nunca se ha hecho realidad, era reinstaurar en este espacio el museo etnográfico, además de ubicar una sala de exposiciones, las escuelas municipales de dibujo, pintura y música, actividades artesanales y un restaurante tradicional, entre otros usos.

Ampliar El Museo Cho Zacarías en un ejemplo de arquitectura tradicional canaria. Juan Carlos Alonso

A pesar de ser un gran ejemplo de arquitectura tradicional canaria, con gran número de balcones de madera, varios patios tradicionales, portadas y techumbres de tea (madera de pino canario), cantoneras y otros elementos característicos de su estilo arquitectónico, este inmueble no es ningún Bien de Interés Cultural (BIC) y su única protección es su inclusión en el Catálogo Municipal.

La Lista Roja de Hispania Nostra es una herramienta de participación social creada para dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Es una llamada a la acción para evitar que esta herencia se pierda y pase a la Lista Negra y, por el contrario, se recupere y forme parte de la Lista Verde.

Hispania Nostra es una asociación de utilidad pública que trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, al que considera como vector de desarrollo social y económico.

El Molino de Barber

El Museo Cho Zacarías no es el único inmueble de Gran Canaria incluido en la Lista Roja. Hay otro y también está en San Mateo: el Molino de Barber o de Arriba, en el límite con Santa Brígida. Inactivo desde principios de los años 40 y abandonado, se conserva, aunque muy deteriorada, su arquitectura (casas, vivienda, cubo y acueducto), según recoge su ficha.

Ampliar Molino de Barber o de Arriba, en el límite con Santa Brígida. C7

Es un molino doble, con sus dos respectivos pares de piedras, movido por el agua de la acequia de Tafira, que daba lugar a una gran pendiente, en su día aprovechada para la construcción del cubo, que, con tres metros de luz y 50 metros de altura, es el mayor de la isla.

Con edificio de dos plantas dedicadas a la industria molinera, fue de los primeros mecanizados de la isla, poseyendo lavadora, secadora y elevadores mediante cangilones a la planta alta y cernedora. El sistema de correas y cangilones se verificaba aprovechando la potencia de la fuerza hidráulica.

Construido por Pedro Juan Barber, el conjunto está compuesto por la acequia de la Heredad de Tafira, el cubo de carga, el edificio del molino, la vivienda del molinero y los almacenes. Está declarado BIC como patrimonio industrial.