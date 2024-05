Maspalomas Pride acoge actividades dedicadas a la infancia trans

Un grupo de familias del municipio de San Bartolomé de Tirajana y familias con menores y peques trans disfrutaron de las actividades culturales celebradas este viernes, organizadas por Maspalomas Pride by Freedom, en colaboración con Eva Pascual Rodríguez, coach y speaker experta en acompañamiento a familias con infancia y adolescencias trans, y Chrysallis Canarias.

Adultos y menores, desde tres años, participaron en la sesión de Cuentacuentos, que leyó Eva Pascual, sobre historias con protagonistas que tienen como referencia la Igualdad y el respeto a la orientación sexual de cada persona y desde cualquier edad, como las historias que se narran en 'Diario Arcoiris', vivencias de una adolescente trans que transitó en un centro de menores de Tenerife, o 'Yo soy jazz', la historia de una niña trans en Estados Unidos que cuenta su transición.

Esta jornada, celebrada en la plaza del Yumbo, contó con la participación de África Arencibia, Miss Ceuta y primera mujer trans en ganar el certamen 'From the ground up', con su proyecto social 'Metamorfosis,' y obtuvo la plaza 12 en el certamen RNB España 2014.

Seguidamente, se celebró una mesa redonda sobre las experiencias vitales en 10 años de activismo en Canarias (2014-2024), con las aportaciones de Brian Díaz, Peter de Jesús, psicólogo y profesor de la Universidad Fernando Pessoa de Las Palmas, y Eva Pascual Rodríguez.

Esta edición de Maspalomas Pride by Freedom cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Barceló Margaritas, Clínica Beach, Sonocom y Absolut. Además de varias empresas patrocinadoras: Code22, Boxer Gran Canaria, NEA, Music Meets Tourism, Viajes Canaria Europa, Elorigami, Podium Scandinavia, y de la colaboración de la Federación Canaria de Pádel, Asociación Chrysallis Canarias, Gay Reisem Travel y Gay Less Point.