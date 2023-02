«Con Yshia Taisma me olvido de este mundo y creo uno nuevo» Drag Yshia Taisma (Eduardo David del Rosario) Superar la preselección sería lograr su objetivo personal. Actuará en noveno lugar en busca de la final con el espectáculo '¡Ex-taba de ex-parranda!'

Presume de haber presenciado la primera gala drag del carnaval capitalino en el parque de Santa Catalina, un momento que le marcó de tal manera que fue el germen de Yshia Taisma.

-Preséntese ante el público...

-Eduardo David del Rosario Taisma, nací el 11 de septiembre de 1983 en Las Palmas de Gran Canaria y mi patrocinador es Nettronica.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Me motivó no presentarme por un mal entendido en pleno carnaval 2022. Y en un atasco subiendo a San Mateo, se lo comenté a mi patrocinador, Nettronica, y me apoyó junto a mi familia y mejores amigos. Desde aquí les doy las gracias por el apoyo.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-A nivel personal, solo con pasar la preselección tendría el objetivo cumplido, y si el espectador entiende todo lo que quiero transmitir ya se convertiría en un sueño. Profesionalmente, seguir demostrando mi drag.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-En lo único que se parece mi personaje a mí es en la talla de la ropa. Mi personaje drag es todo lo contrario a mí.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-Yo tuve la suerte de vivir en Santa Catalina la primera gala drag de Las Palmas de Gran Canaria con mi tío Antonio y mi abuela Josefa.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Diversión, me gustó muchísimo. Me divertí tanto que de ahí empezó a nacer Yshia Taisma.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-Es un desahogo emocional, yo con Yshia Taisma me olvido de este mundo y creo uno nuevo.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Como referente no tengo a ninguna compañera, Yshia Taisma es única. Ahora, me gusta muchísimo Drag Diábolo, me encantan sus tablas en el escenario; Drag Kuki, su elegancia y sus vestuarios; y por supuesto Kimba Ebola, la locura personalizada.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Pensado desde el carnaval 2022 y realizándolo desde diciembre.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-Lo único que podría desvelar es que es muy Yshia Taisma, y hasta aquí puedo leer. (Risas).

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Yo quitaría que los presentadores estén demasiado guionizados, me gusta que la gente sea auténtica y sean ellos. También quitaría que los drags hablasen pidiendo el voto.

-No entiende el carnaval sin...

- No entiende el carnaval sin mi familia, mejores amigos, mi patrocinador y sin purpurina, nunca puede faltar acompañada de un grito de ¡¡¡feliz carnaval!!!