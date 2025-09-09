UGT responde al Ayuntamiento por el cierre de parques de bomberos: «No es por las bajas injustificadas, hay una gestión ineficaz» Los agentes exigen al concejal Francisco Hernández Spínola que retire sus declaraciones

Imagen de archivo de la alcaldesa, Carolina Darias, con los mandos de Bomberos y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 14:25

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha respondido al concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, quien este martes atribuyó el cierre de los parques zonales de La Isleta y Vegueta durante este verano a la acumulación de «bajas injustificadas» por parte del personal. «Es inaceptable que se deslegitime la profesionalidad de nuestros bomberos y bomberas, culpándolos de una situación de precariedad y falta de personal que es responsabilidad exclusiva de la gestión de este Ayuntamiento», detalló el delegado de este sindicato en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria, Raúl Esclarín.

«Atribuir los cierres a bajas injustificadas es una simplificación malintencionada y una excusa para encubrir la crónica falta de inversión en recursos humanos y materiales que venimos denunciando de manera reiterada», prosigue el sindicato en un comunicado.

El representante de los trabajadores asegura que el dato de las 50 bajas injustificadas es falso. «No se trata de bajas, sino de permisos que habían sido solicitados en tiempo y forma», aclaró Esclarín. Por eso, ha exigido la retirada inmediata de las declaraciones realizadas este martes en la comisión de pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General por el concejal Spínola.

Esclarín también solicitó la retirada del comunicado 40/2025, que anuló en agosto todos los permisos, con la excepción de las vacaciones programadas, para tratar de cubrir las dotaciones mínimas. UGT tiene el convencimiento de que la orden firmada por el responsable del SEIS «es una medida arbitraria, antidemocrática y de dudosa legalidad, que no solo vulnera gravemente los derchos laborales fundamentales de los trabajadores, sino que también ignora los cauces de la negociación colectiva».

Y cita que el comunicado atenta el acuerdo de permisos vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley Orgánica de LIbertad Sindical.

«La dirección del SEIS y el equipo de gobierno pretenden impoenr una medida de emergenica que no soluciona el problema de fondo, sino que agrava la situación, aumentando la presión sobre una plantilla ya de por sí extenuada y desmotivada», expuso el delegado de UGT, «la verdadera causa de la imposibilidad de cubrir los servicios mínimos no son las bajas, sino la falta de una dotación de personal adecuada, la ausencia de ofertas de empleo público y una gestión ineficaz que ha llevado a la acumulación de deudas por horas extraordinarias desde finales de 2024 y durante todo 2025».

Esclarín demandó en su comunicado la apertura d euna mesa de negociación con todas las representantes sindicales para abordar las soluciones estructurales que necesita el SEIS.